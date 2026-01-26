AKTUELNO

PARLAMENT jedne evropske države USVOJIO ZAKON: Zabranjene društvene mreže za mlađe od 15 godina

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Francuska Narodna skupština usvojila je danas zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje korišćenje društvenih mreža zbog rizika od maltretiranja na mreži, kao i po mentalno zdravlje.

Zabrana društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina u Francuskoj stupiće na snagu od 1. septembra ove godine.

Predlog zakona su predložili članovi grupe Preporod u Narodnoj skupštini.

Predlog zakona će sada biti upućen Senatu, a trebalo bi da bude razmatran sredinom februara.

Platforme društvenih medija imaće rok do 31. decembra da deaktiviraju postojeće naloge koji se ne pridržavaju pravila, preneli su francuski mediji.

Legendarna stjuardesa Vesna je verovala da ju je od smrti u smrskanom avionu spasilo OVO! Misterija eksplozije koja je potresla Jugoslaviju: Ta slika

Autor: Marija Radić

