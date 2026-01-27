OTKRIVAMO 3 NAJPOZNATIJE SAVINE VODE U SRBIJI: Od Prijepolja do Kablara! Veruje se da imaju posebne 'moći'

Legenda o Savinoj vodi jedna je od najrasprostranjenijih i najživljih u narodu, duboko ukorenjena u srpskoj tradiciji i kulturi. Ova priča prenosi se s generacije na generaciju, čuvajući sećanje na Svetog Savu kao narodnog prosvetitelja i zaštitnika.

Prema predanju, Sveti Sava je prolazio kroz selo pogođeno sušom, bolešću ili velikom nevoljom.

Videvši patnju ljudi, Sveti Sava je, prema legendi, udario štapom o zemlju ili se pomolio, pa je na tom mestu izbio izvor.

Ta voda je bila izuzetno bistra, hladna i pitka i narod je verovao da ima isceliteljsku moć. Ovaj izvor nije bio samo fizičko osveženje, već i simbol duhovne obnove i nade.

Ljudi su tom vodom lečili bolesne, napajali stoku, umivali decu "za zdravlje i pamet".

Simbolika legende

Voda je znak života i milosti, a Sveti Sava se u predanju pojavljuje kao onaj koji donosi spas u trenucima najveće oskudice. Zato se Savina voda u narodu poštuje i ne skrnavi. Ova priča podseća na važnost vere, nade i zajedništva u teškim vremenima.

Na mnogim mestima širom Srbije, izvori koji se nazivaju Savina voda i danas okupljaju vernike i znatiželjnike, koji dolaze da se napiju vode ili da se pomole za zdravlje i blagostanje. Ovi izvori su često mesta hodočašća, gde se održavaju verski obredi i proslave u čast Svetog Save.

Gde se sve nalazi Savina voda u Srbiji?

Savina voda kod Zvijezda

Savina Voda kod Zvijezda je prirodni izvor vode (vrelo) u opštini Prijepolje u jugozapadnoj Srbiji. Nalazi se na nadmorskoj visini oko 966 metara.

Nadomak je sela Zvijezda i Osoja, a radi se o mestu gde podzemna voda izlazi iz zemlje.

Ovaj izvor se u geografskim bazama vodi kao vrelo i nosi ime Savina voda.

Narodna legenda kaže da je Sveti Sava prolazio ovim krajem u vreme velike suše. Ljudi su ga primili kao neznanog putnika i požalili mu se da nemaju vode ni za decu ni za stoku.

On je zastao, pomolio se Bogu i udario štapom o kamen. Na tom mestu je, prema predanju, proključala voda - bistra i hladna. Meštani su verovali da je voda "blaga", da ne presušuje i da pomaže bolesnima, naročito deci i starima.

Danas postoji još jedno verovanje oko izvora - tamo se ne sme prljati, ne smeju se govoriti ružne reči i psovke, a često se ostavlja mali dar poput kamena, cveta, krsta od grančice.

Savina voda na Mučnju

Postoji i drugi izvor vode pod imenom Savina Voda zapadno od Ivanjice, u planinskom području Mučanj, na oko 1 465 metara nadmorske visine.

Nalazi se blizu lokaliteta Kurćube, Vujaši, Brezova i Ravne Gore.

Legenda vezana za ovo mesto ima stroži, poučniji ton. Prema predanju, Sveti Sava je naišao na ljude koji su bili složni dok im je bilo dobro, ali su se u nevolji svađali i optuživali jedni druge. Sava ih je upozorio da bez sloge nema blagoslova. Kada su ga ignorisali, voda je presušila. Tek kada su se pomirili i zajednički pomolili, izvor se ponovo pojavio.

Od tada se veruje da voda "ne prima svakoga", da je pitka samo onima koji joj prilaze mirna srca.

Dakle, ova Savina voda je simbol zajedništva i pomirenja, a ne samo fizičkog spasa.

Savina voda u Savinoj isposnici

Postoji još jedna Savina voda i to kod Savine isposnice. Na planini Kablar, u delu gde se nalazi Savina pećina (takođe nazvana Savina voda), teče manji izvor vode u pećini koji se u predanju smatra posebnim i delotvornim.

Prema narodnim pričama, ova voda "može biti dohvaćena samo čistima" i veruje se da ima isceliteljska svojstva.

Ipak, ova lokacija nije kao prethodne dve i mnogo više je vezana za narod jer se narodski naziva "Savina voda" i vezuje se uz Svetog Savu i isposnicu.

Legenda koja prati to izvorište možda je najmističnija od pomenutih. Naime, u pećini gde se Sveti Sava, prema predanju, molio kaplje ili tiho teče voda niz stenu. Narod veruje da voda nije uvek dostupna, nekad se vidi, nekad ne i da je mogu zahvatiti samo oni koji dolaze bez zlobe i loše namere.

Posebno se veruje da pomaže kod bolesti očiju, kod "unutrašnjih muka" i ljudima koji traže mir, a postoji i još jedno narodno verovanje - ako neko pokuša da vodu uzme iz radoznalosti ili pohlepe ona presahne ili se "izgubi pred očima".

Uz to, u nekim krajevima mogu postojati i lokalne oznake ili manje izvore sličnog imena koje ljudi zovu "Savina voda", ali ove tri su najpoznatije i u geografskim bazama ili u folkloru.

Autor: A.A.