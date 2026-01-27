Savet Svetog Save o vaspitavanju dece svaki roditelj treba da zapamti: Moćna poruka srpskog sveca aktuelnija je više nego ikada

Sveti Sava je govorio o odgovornosti roditelja i vrednostima koje se uče od najranijeg detinjstva. Jasno je pravio razliku između blagoslova i sreće.

Na dan Svetog Save, mnogi se podsete njegove mudrosti, ali malo ko se zaista zadrži na jednoj poruci koja i danas ima snagu da promeni način na koji vaspitavamo decu. Njegove reči nisu bile ni stroge ni grube – bile su jasne, životne i duboko ljudske. Savet koji je ostavio roditeljima važi i danas, možda više nego ikad.

Sveti Sava nije govorio o savršenoj deci, niti o lakom roditeljstvu. Govorio je o odgovornosti roditelja i vrednostima koje se uče od najranijeg detinjstva. Njegov savet zapisan je u predanju kao jednostavna, ali snažna poruka:

„Ja ću ga blagosloviti, ali mu sreću možete dati samo vi, njegovi roditelji, ako zarano naučite: da radi, da štedi, da ne laže, da ne krade, da sluša, da je pobožan, da poštuje starije, da je u svačemu umeren; a naročito ako ga budete uputili da dobro čuva svoje zdravlje.“

U ovim rečima nema velikih obećanja, ali ima svega što je čoveku potrebno da izraste u stabilnu, poštenu i odgovornu ličnost.

Roditelji kao temelj sreće deteta

Sveti Sava jasno pravi razliku između blagoslova i sreće. Blagoslov je dar, ali sreća se gradi. I to ne spolja, već iznutra – kroz navike, karakter i vrednosti koje dete usvaja gledajući svoje roditelje.

Rad, štednja, istina, poštenje, poslušnost, vera, poštovanje starijih i umerenost nisu samo moralne pouke, već temelji jednog zdravog života. Posebno je značajno što Sveti Sava izdvaja i brigu o zdravlju, što pokazuje koliko je celovit bio njegov pogled na čoveka – kao biće tela, duha i razuma.

Kako je savet promenio sudbinu jednog deteta

Predanje dalje kaže da su roditelji poslušali savet svetitelja. Dete koje su vaspitavali po tim načelima izraslo je u dobrog, radnog, poštenog i pobožnog čoveka. Vest o tom blagoslovu proširila se, pa je narod počeo da dolazi sa svih strana, dovodeći svoju decu na blagoslov Svetog Save.

Ne zato što su očekivali čudo, već zato što su razumeli poruku: bez roditeljskog truda nema trajne sreće.

Poruka koja i danas ima snagu

U vremenu brzih rešenja i površnih saveta, reči Svetog Save podsećaju na ono što se često zaboravlja – da se karakter gradi polako, svakodnevno i primerom. Ne vikom, ne pritiskom, već doslednošću i ljubavlju.

Zato ovaj savet nije samo deo tradicije, već putokaz i za savremene roditelje. Jer, kako je Sveti Sava poručio, blagoslov može doći spolja, ali sreća deteta nastaje u domu.



Autor: Jovana Nerić