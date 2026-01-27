META UVODI PRETPLATU ZA INSTAGRAM, FACEBOOK I WHATSAPP Platite ili propustite NOVE FUNKCIJE

Meta uvodi premium pretplatu za Instagram, Fejsbuk i WhatsApp, nudeći korisnicima „super-moći“ zasnovane na veštačkoj inteligenciji i naprednoj analitici. Osnovne funkcije ostaju besplatne, ali oni koji žele dublje uvide, anonimno praćenje i alate za kreiranje sadržaja, uskoro će morati da plate.

Korisnici Instagrama, Facebooka i WhatsAppa uskoro će se suočiti sa novim izborom: da ostanu na besplatnoj verziji ili da plaćaju za paket "super-moći". Meta počinje testiranje premium pretplata koje će korisnicima otključati napredne alate, prvenstveno zasnovane na veštačkoj inteligenciji i dubljoj analitici profila.

Oovo je potpuno drugačije od Meta Verified plavog bedža. Dok je dosadašnja pretplata služila za verifikaciju identiteta, novi paketi su fokusirani na funkcionalnost.

Prema dostupnim informacijama, Instagram korisnici koji se odluče da odreše kesu mogli bi da dobiju precizan uvid u to ko vas je otpratio (čuveni "unfollow" koji je do sada zahtevao sumnjive aplikacije trećih strana); Inkognito mod – mogućnost anonimnog gledanja Story-ja bez "ostavljanja traga"; Integraciju sa Manus AI agentom i alatom Vibes, koji omogućava generisanje i kompleksno editovanje video materijala uz pomoć veštačke inteligencije.

Iako je WhatsApp oduvek važio za "čistu" aplikaciju bez reklama, Meta planira da i ovde ponudi premium dodatke. Očekuje se da će oni biti usmereni na naprednu zaštitu privatnosti i AI asistente koji će pomagati u organizaciji razgovora i pretrazi sadržaja.

Razlog je jasan – Meta želi deo kolača koji već ubiraju platforme poput Snapchat (Snapchat+). Sa ogromnim ulaganjima u AI infrastrukturu, Mark Zakerberg traži način da monetizuje korisnike direktno, umesto da se oslanja isključivo na oglašivače koji su pod sve većim pritiskom regulatornih tela.

Osnovno korišćenje Instagrama, Facebooka i WhatsAppa ostaje besplatno. Meta za sada ne planira da "zaključa" postojeće osnovne funkcije, već da ponudi "dodatnu vrednost" onima koji su spremni da je plate.

Testiranje će početi na odabranim tržištima, a cena paketa još uvek nije zvanično potvrđena.

Autor: Jovana Nerić