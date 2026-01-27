Posle šest decenija potrage: Slovenački speleolozi otkrili monumentalni pećinski sistem

Slovenački speleološki klub Kostanjevica otkrio je podzemni pećinski sistem koji je verovatno veći od Kostanjevičke pećine na istoku, najveće pećine u regionu Dolenjske.
Pećinski sistem je otkriven nakon 60 godina proučavanja tog područja, a sekretar kluba Brane Čuk kaže da novootkrivene pećine imaju komore koje su visoke nekoliko desetina metara i dugačke oko 50 metara, dok se najveći speleotem (pećinski ukrasi) poklapa sa najvećim u Kostanjevičkoj pećini, prenosi STA.
Kako je rekao, pećinski sistem je najverovatnije povezan sa Kostanjevičkom pećinom, jer reka Studena teče dva kilometra od ulaza u pećinu.
"Kada smo shvatili šta smo pronašli, trebalo nam je dosta vremena da shvatimo njegov značaj. To je bio san nekoliko generacija speleologa", rekao je Čuk.
Speleološki klub, osnovan 1964. godine, nastao je uglavnom zbog blizine Kostanjevičke pećine, a njegovi članovi su godinama aktivno istraživali pećinu dugačku 2,5 kilometra, otkrivajući nove prolaze i nove galerije, ali su ih zaustavljala duboka jezera i sifoni koje nisu mogli da pređu.
Zbog toga su, rekao je Čuk, odlučili da pokušaju da uđu u sistem sa vrha, kroz jame sa planina Gorjanci.
Prema njegovim rečima istraživali su jame dosta godina dok pre četiri godine nisu otkrili rupu u snegu koja propušta topli vazduh i koju su počeli da istražuju, da bi pre 10-ak dana otkrili velike prostorije sa veličanstvenim speleotemima.
Kako kaže odlučili su da ih temeljno istraže i nedelju dana kasnije stigli su do kanjona reke Studene 305 metara ispod površine sa vodopadima, komorama, speleotemima, bočnim oknima.
"Momci koji su bili unutra kažu da je sistem verovatno duži od sistema Kostanjevičke pećine", rekao je Čuk i naveo da je to verovatno najveći i najdublji pećinski sistem u regionu Dolenjske, a možda i širi.
