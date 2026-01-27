OPREZ! Slušalice vam nepovratno uništavaju sluh: Lekari upozoravaju na pravilo 60/60 koje svako mora da zna

Slušalice su postale neizostavan deo svakodnevice, ali stručnjaci upozoravaju da ova navika može izazvati "nepovratnu štetu" sluhu. Statistika pokazuje da prosečna osoba provede više vremena konzumirajući digitalni sadržaj nego spavajući, a cena te navike može biti previsoka.

Šta je pravilo 60/60?

Ana Mateo, otorinolaringolog iz bolnice "Vall d’Hebron" u Barseloni, savetuje strogo pridržavanje pravila 60/60 kako biste izbegli akustičnu traumu:

Maksimalno 60 minuta: Slušalice ne bi trebalo koristiti duže od sat vremena u kontinuitetu.

Maksimalno 60 odsto jačine: Zvuk nikada ne bi smeo da prelazi 60 odsto maksimalne jačine uređaja.

Gubitak sluha i tinitus (šum u ušima) najčešće su posledice izloženosti buci i mogu biti trajni. Svaki zvuk glasniji od 89 decibela kojem ste izloženi duže od pet sati nedeljno vodi ka nepopravljivom oštećenju.

Koje slušalice su najbezbednije?

Izbor modela takođe igra ključnu ulogu u zaštiti zdravlja:

Bolje preko ušiju nego u uši: Lekari preporučuju velike slušalice koje obuhvataju ušnu školjku jer ne izazivaju trenje i iritaciju kanala.

Higijena je ključna: Slušalice koje se umeću u uho nikada ne delite sa drugima jer se tako šire infekcije.

Čišćenje: Svaki par slušalica mora biti čist i suv nakon upotrebe, što je korak koji većina korisnika potpuno zanemaruje.

Autor: Dalibor Stankov