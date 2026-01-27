NEVEROVATAN POTEZ APPLE-A: iPhone star 12 godina dobio novo ažuriranje – evo šta se menja!

AKTUELNO

Foto: Tanjug AP/James Manning

Dok većina proizvođača telefona zaboravi na svoje modele posle tri godine, Apple je upravo pomerio granice.

Kompanija je objavila zvanično ažuriranje za legendarne modele iPhone 5s i iPhone 6!

Spas za FaceTime i iMessage

Novo izdanje pod oznakom iOS 12.5.8 stiglo je za iPhone 5s (lansiran 2013. godine) i iPhone 6 (iz 2014. godine). Glavni cilj ovog ažuriranja je produžetak sertifikata koji omogućavaju da ključne funkcije nastave da rade.

Bez ove zakrpe, servisi poput FaceTime-a, iMessage-a i same aktivacije uređaja prestali bi da funkcionišu nakon januara 2027. godine. Ovo je prva softverska vest za ove modele još od početka 2023. godine.

Stigli i novi "paketi" za ostale modele

Nisu zaboravljeni ni nešto noviji modeli. Apple je istovremeno izbacio zakrpe i ispravke bagova za nekoliko generacija operativnog sistema:

iOS 18.7.4 i iPadOS 18.7.4

iOS 16.7.13 i iPadOS 16.7.13

iOS 15.8.6 i iPadOS 15.8.6

Iako Apple nije objavio kompletnu listu promena za novije sisteme, jasno je da je fokus na bezbednosti i stabilnosti uređaja koje mnogi i dalje rado koriste.

Autor: Dalibor Stankov

