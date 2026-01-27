ON JE ODABRAN: Dragan Milenković Šou tvrdi da su mu vanzemaljci spasili život – Evo šta se krije u utrobi Rtnja!

Dok naučnici pokušavaju da dokuče misteriju srpske piramide, Dragan Milenković Šou nema dilemu – on je čovek koji je bio "s one strane".

U brojnim reportažama koje su postale apsolutni hit, Šou tvrdi da su ga vanzemaljci odabrali i da Rtanj nije samo planina, već kapija ka drugim svetovima.

Susret koji je promenio sve

Šou u svojim pričama, koje ostavljaju bez daha (ili teraju na smeh, zavisno od toga u šta verujete), tvrdi da je bio na ivici smrti dok ga "oni" nisu preuzeli. Prema njegovim rečima, vanzemaljci su ga operisali, ugradili mu šta je trebalo i vratili ga kao svog ambasadora na Zemlji.

„Ja sam odabran, oni su me spasili,“ često ponavlja Šou, objašnjavajući da su vanzemaljci zapravo miroljubiva bića koja čuvaju Rtanj kao svoju bazu.

Zmaj, čarobnjak i leteći tanjiri

Njegove tvrdnje se neverovatno prepliću sa starim legendama. Dok seljani pričaju o zmaju koji u pećinama Rtnja čuva blago čarobnjaka zbog nesrećne ljubavi, Šou i slični istraživači veruju da je taj "zmaj" zapravo napredna tehnologija.

Vatrene lopte koje izleću iz vrha planine, a o kojima legende govore vekovima, za Dragana Milenkovića Šoua su svakodnevica i dokaz da su "oni" tu, u utrobi planine, gde čuvaju energiju moćniju od bilo čega što ljudski rod poznaje.

Kletva zlata i kosmička energija

Iako Šou priča o ljubavi i spasenju, on upozorava da se sa Rtnjem ne treba igrati. Kletva čarobnjaka koja stiže kopače zlata zapravo je, prema ovoj teoriji, odbrambeni mehanizam vanzemaljske baze. Ko god pokuša da naruši mir planine tražeći materijalno bogatstvo, suočiće se sa silama koje ne može da razume.

Autor: Dalibor Stankov