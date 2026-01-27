MOĆNIJI OD SVAKOG UROKA: Raskovnik nije samo ključ za zlato, već i najjači SRPSKI ŠTIT – Evo zašto su ga vojnici ušivali u postavu!

Dok se tragači za blagom otimaju o njega, narodni vidari i vračare znaju pravu istinu: Raskovnik je vrhovna zaštita. Veruje se da tamo gde ova biljka raste, ili gde se čuva njen koren, „nečiste sile“ nemaju nikakvu moć. On ne samo da otvara brave, već „raskiva“ svaku crnu magiju i nesreću.

Zaštita koja tera demone i metke

U istočnoj Srbiji se i danas veruje da kuća koja u temeljima ima raskovnik nikada neće biti meta groma, požara ili uroka. Ali, njegova moć je bila najcenjenija u ratovima.

Amajlija vojnika: Mnogi srpski vojnici su kroz istoriju nosili delić korena raskovnika ušiven u postavu uniforme ili u amajliji oko vrata. Verovalo se da vojnika koji nosi raskovnik „metak neće“, jer biljka ima moć da „raskuje“ neprijateljsku nameru i oružje pre nego što ono nanese zlo.

Štit za trudnice i decu: Vračare su često preporučivale da se komadić raskovnika stavi u kolevku nekrštenog deteta kako bi ga zaštitio od urokljivih očiju i „noćnih dama“ (mitskih bića koja kradu mir).

Gde raste, tu zlo ne zalazi

Mesto na kojem raskovnik prirodno nikne smatra se svetim tlom. Veruje se da na tim proplancima životinje mirnije spavaju, a zmije (koje su inače čuvari blaga) postaju pitome.

„Raskovnik ne tražiš ti, on nađe tebe kad ti je zaštita najpotrebnija“, kažu stare planinke.

„On je kao živi zid; možeš proći kroz najmračniju šumu, ako je on uz tebe, vukovi će okretati glavu, a priviđenja će nestati“, tvrde one.

Srpska mandragora i neraskidiva veza

Baš kao što je mandragora u svetu Merlina bila izvor moći, raskovnik je naš simbol nepobedivosti. Onog trenutka kada se koren raskovnika nađe u kući, on „otključava“ napredak i zdravlje, a „zaključava“ vrata za zavist komšija i lošu sreću.

Autor: Dalibor Stankov