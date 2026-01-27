Evo da li automobil treba prati zimi: Mnogi vozači prave istu grešku, a ne znaju da im to oštećuje vozila

Iako mnogi vozači misle da zimi nema potrebe za pranjem automobila jer se brzo ponovo zaprlja, realnost je sasvim drugačija.

So za posipanje puteva, prljavština i vlaga stvaraju izuzetno agresivnu kombinaciju koja može oštetiti lim i boju vozila. Čak i moderni automobili, koji su bolje zaštićeni nego ranije, nisu potpuno imuni na rđu.

Zimski izazovi za vozilo

Zimski uslovi predstavljaju veliki izazov za automobile. Duboke ogrebotine, kamenčići i oštećenja laka postaju posebno osetljivi kada dođu u kontakt sa soli. Osim estetskih oštećenja, prljavština može ometati rad senzora i kamera kod novijih vozila, a farovi i zadnja svetla punim sjajem svetle samo kada su čisti.

Koliko često prati automobil?

Frekvencija pranja zavisi od intenziteta zime, količine padavina i učestalosti posipanja soli. U oštrijim zimama preporučuje se odlazak u auto-perionicu na svake dve nedelje. Ova preporuka je posebno važna za vozače koji mnogo koriste automobil, ali i za starija vozila koja nisu dovoljno zaštićena od korozije.

Minusi i niske temperature

Zimsko pranje automobila moguće je i pri niskim temperaturama, ali oprez je potreban kada termometar pokaže ispod –10 stepeni. Tada topla voda iz perionice može izazvati napone na karoseriji, što dodatno oštećuje lak ili već napuklu šoferšajbnu. Postoji i rizik da se brave zalepe, a dihtunzi oštete pri otvaranju vrata.

Koji program pranja odabrati?

U zimskim uslovima, izbor programa pranja nije presudan - osnovni programi su dovoljni. Međutim, opcija pranja podvozja može biti korisna jer uklanja so koja nagriza metal. Pre automatskog pranja preporučuje se ručno pretpranje laka, felni i kućišta točkova pod visokim pritiskom kako bi se uklonila gruba prljavština koja može delovati poput šmirgle.

Nakon pranja

Nakon čišćenja automobila, ostatke vode treba obrisati mekom krpom kako bi se sprečile fleke od kamenca. Dihtunzi na vratima i ramovi treba da budu čisti i suvi, a gumeni delovi premazani sredstvom na bazi masti kako bi se sprečilo smrzavanje i lepljenje vrata. Takođe, redovno proveravajte tečnost za brisače i po potrebi dopunite sredstvom otpornim na smrzavanje, jer se zimi uređaj za pranje stakala često koristi.

Autor: Marija Radić