Stjuardesa otkrila laži koje se govore putnicima: Pitanje je da li ćete posle ovog ikada više bukirati let

Posao kabinskog osoblja nije samo posluživanje, već i snalaženje sa putnicima. Kako bi sve proteklo mirno, ponekad posežu za sitnim, bezazlenim lažima, tvrdi jedna stjuardesa. Kaže da postoje dve rečenice koje putnici čuju na gotovo svakom letu.

Ne radi se ni o kakvoj prevari - jedna je čak gest dobre volje, a obe su deo rutine koja pomaže da let protekne bezbedno i bez nepotrebnih rasprava.

Pojačaće temperaturu u kabini

Avioni su poznati po tome da u njima često može biti hladno, a uvek se nađe neko kome je hladno čak i kada je temperatura u kabini sasvim prijatna. Takvi putnici često pozovu stjuardesu i zamole da se pojača grejanje. Iako će dobiti nasmejano "naravno, nema problema", u praksi se najčešće neće promeniti ništa.

Stjuardesa objašnjava da putnici uglavnom sede, dok je posada stalno u pokretu - prolazi kroz prolaze, podiže prtljag i gura kolica. Zbog toga im je često dovoljno toplo, a dodatno grejanje bi im samo otežalo posao. Zato je ljubazno "naravno" često način da se izbegne rasprava, uz neizgovorenu poruku da je pametno imati džemper pri ruci.

Kafa na noćnim letovima često je bez kofeina

Ako na večernjem letu naručite kafu, osećaj razbuđenosti koji možda primetite mogao bi biti samo placebo. Stjuardesa tvrdi da se na takvim letovima putnicima često služi kafa bez kofeina. Razlog je jednostavan - cilj je da se ljudi opuste i lakše zaspe, što posadi donosi mirniji let.

S obzirom na sve češće incidente sa putnicima poslednjih godina, ovakav potez, kaže ona, ima smisla. Dodaje da je to posebno uobičajeno u poslovnoj klasi na dugim noćnim letovima, kako bi se putnici koji po sletanju odmah odlaze na posao uspeli makar malo da se naspavaju.

Otkriveni i higijenski problemi

Pored ovih sitnih laži, stjuardesa je spomenula i detalj koji se neće dopasti onima koji vode računa o higijeni. Kafa i čaj pripremaju se od vode iz rezervoara u avionu, a ti rezervoari se, kako tvrdi, ne čiste redovno.

"Rezervoari za vodu se ne čiste i verovatno su puni kamenca, ali je ipak pijemo i koristimo za čaj i kafu", rekla je i dodala da se računa na to da zagrevanje vode uništava većinu bakterija, ali se putnicima ipak savetuje oprez.

Autor: Marija Radić