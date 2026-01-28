VOCAP UVODI VELIKU PROMENU - Nova opcija drastično ograničava ko može da vam šalje poruke

Vocap uvodi novu bezbednosnu funkciju pod nazivom "Strict Account Settings", koja značajno pooštrava zaštitu korisničkih naloga.

Ova opcija namenjena je pre svega onima koji mogu biti meta sofisticiranih sajber napada - novinarima, javnim ličnostima, aktivistima, ali i svima koji često komuniciraju sa nepoznatim kontaktima.

Iako Vocap već koristi end-to-end enkripciju, iz kompanije priznaju da ona u retkim, ali ozbiljnim slučajevima nije dovoljna. Upravo zato je razvijen poseban režim koji automatski aktivira najstrože bezbednosne postavke na celom nalogu.

Kada se uključi Strict Account Settings, aplikacija menja način rada na više nivoa. Prilozi i medijski fajlovi automatski se blokiraju za osobe koje nisu u vašim kontaktima, a pojedine opcije naloga bivaju zaključane kako bi se smanjio rizik od zloupotrebe, pokušaja praćenja i instalacije špijunskog softvera.

Opcija se uvodi postepeno i može se ručno aktivirati putem menija Settings > Privacy > Advanced. U Vocapu navode da je ovo deo šire strategije zaštite privatne komunikacije od sve naprednijih digitalnih pretnji.

Paralelno s tim, kompanija je u pozadini prešla na programski jezik Rust, koji dodatno učvršćuje zaštitu fotografija, video-snimaka i poruka od pokušaja kompromitovanja. Cilj je da bezbednost bude znatno viša, bez da korisnici primete promene u svakodnevnom korišćenju aplikacije, piše Telegraf Biznis.

Autor: A.A.