Nalazimo se na samo 2,8 dana od KATASTROFE: Zastrašujuće upozorenje naučnika

Termin „kula od karata“ označava strukturu koja se u trenu može srušiti. Upravo tim terminom Sara Til, nekad doktorantkinja na Univerzitetu Britanske Kolumbije, a sada istraživačica na Prinstonu, i njene kolege karakterišu današnje ogromne satelitske mreže.

U studiji postavljenoj na preprint server arXiv, što znači da još nije prošla stručnu recenziju, oni pokazuju da današnja mega sazvežđa satelita u niskoj orbiti počivaju na nestabilnim temeljima.

To obrazlažu neverovatnim brojkama. Šurom svih tih sazvežša u niskoj orbiti Zemlje sateliti prolaze opasno blizu jedan drugog iznenađujuće često. Bliskim prolaskom smatra se svaki koji je na rastojanju manjem od kilometar, što se dešava svake 22 sekunde. Samo u Starlink mreži ovo se dešava otprilike svakih 11 minuta. Da bi izbegli sudare, svaki od Starlinkovih satelita mora da ima 41 korekciju kursa godišnje.

Kada retki događaji postanu ozbiljni rizici

Na prvi pogled ovo neprestano manevrisanje može zvučati kao dokaz da sistem funkcioniše kako je i predviđeno. Inženjeri, međutim, znaju da kvarovi često potiču iz neuobičajenih situacija, a ne iz svakodnevnih operacija. Ovi retki scenariji, često nazvani „graničnim slučajevima“, mogu otkriti slabosti koje rutinski uslovi nikada ne bi pokazali. Prema studiji, solarne oluje su jedan takav scenario koji predstavlja ozbiljnu pretnju satelitskim megasazvežđima.

Solarne oluje obično ometaju satelite na dva glavna načina.

Kako solarne oluje ometaju satelite

Prvi efekat je zagrevanje atmosfere. Kada solarna oluja pogodi Zemlju, ona uzrokuje širenje i zgušnjavanje gornjih slojeva atmosfere, što povećava otpor koji deluje na satelite. Ovaj dodatni otpor primorava satelite da troše više goriva samo da bi ostali u orbiti i povećava neizvesnost u pogledu njihovih preciznih pozicija. Kao rezultat toga, sateliti moraju da vrše dodatne manevre izbegavanja kako bi sprečili sudare. Tokom „Ganonove oluje“ u maju 2024. godine, više od polovine svih satelita u NZO bilo je primorano da troši gorivo na ova prilagođavanja.

Drugi efekat može biti još štetniji. Solarne oluje mogu ometati ili potpuno onesposobiti satelitsku navigaciju i komunikacione sisteme. Kada se to dogodi, sateliti mogu postati nesposobni da reaguju na pretnje na svom putu. U kombinaciji sa većim atmosferskim otporom i povećanom neizvesnošću, ovaj gubitak kontrole mogao bi brzo dovesti do ozbiljne nesreće.

Merenje brzine katastrofe

Najpoznatiji ishod široko rasprostranjenih sudara satelita je Keslerov sindrom. U ovom scenariju, ostaci sudara se gomilaju oko Zemlje, čineći lansiranje svemirskih letelica gotovo nemogućim, jer bi one odmah bile uništene. Iako se Keslerov sindrom razvija decenijama, istraživači su želeli da pokažu koliko brzo kriza može početi. Da bi to postigli, uveli su novu mernu jedinicu nazvanu „Sat za realizaciju sudara i značajnu štetu“ (CRASH).

Koristeći ovo, autori su izračunali da bi, prema podacima iz juna 2025. godine, potpuni gubitak kontrole nad manevrima za izbegavanje sudara rezultirao katastrofalnim sudarom za oko 2,8 dana. Toliko bi bilo potrebno da se sruši ova kula od karata. Nasuprot tome, slični uslovi 2018. godine, pre uspona megasazvežđa, omogućili bi otprilike 121 dan pre nego što bi došlo do takvog sudara. Rizik postaje još alarmantniji u kraćim periodima. Gubitak kontrole na samo 24 sata nosi 30% šanse za veliki sudar koji bi mogao pokrenuti dugačku lančanu reakciju koja vodi ka Keslerovom sindromu.

Malo upozorenja i malo opcija

Jedan od najzabrinjavajućih aspekata solarnih oluja je to koliko malo vremena ostavljaju za reakciju. U mnogim slučajevima, upozorenja stižu samo dan ili dva unapred. Čak i uz to obaveštenje, operateri mogu preduzeti tek ograničene akcije osim pokušaja da zaštite osetljive sisteme. Solarne oluje stvaraju atmosfersko okruženje koje se brzo menja i zahteva stalno praćenje i kontrolu u realnom vremenu. Ako se ta kontrola izgubi, rad sugeriše da može postojati samo nekoliko dana za njeno vraćanje pre nego što se čitav sistem uruši.

Ova zabrinutost nije hipotetička. Ganonova oluja iz 2024. bila je najjača solarna oluja u poslednjih nekoliko decenija, ali nije bila najmoćnija u istoriji. To priznanje pripada Karingtonovom događaju iz 1859. godine. Ako bi se oluja slične snage dogodila danas, mogla bi da omete kontrolu satelita na period daleko duži od tri dana. Jedan ovakav događaj, koji se već jednom desio u zabeleženoj istoriji, mogao bi teško oštetiti globalnu satelitsku infrastrukturu i ograničiti čovečanstvo na Zemlju u doglednoj budućnosti.

Rizici se ne mogu ignorisati

Iako satelitske megakonstelacije nude ogromne tehnološke prednosti, one takođe uvode ozbiljne dugoročne rizike. Realno razumevanje tih opasnosti je od suštinskog značaja. Kada potencijalni ishod uključuje gubitak pristupa svemiru za generacije koje dolaze zbog jedne ekstremne solarne oluje, informisano donošenje odluka postaje ključno. Ovo istraživanje pruža jasniju sliku o tome šta je na kocki i zašto se rizici više ne mogu ignorisati.

