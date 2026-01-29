Baterija će vam trajati neuporedivo duže: Evo koliko puta dnevno smete da punite telefon

Stručnjaci kažu da česta, kratka dopunjavanja telefona mogu produžiti život baterije. Moderni pametni telefoni koriste litijum-jonske baterije koje podnose više manjih punjenja dnevno, za razliku od starijih modela koji su tražili potpuno pražnjenje i punjenje.

Isidor Bukhman, osnivač Cadex Electronics, savetuje da ciklusi punjenja od 0 odsto do 100 odsto treba izbegavati, osim kada baterija pokazuje probleme, poput iznenadnog gašenja. U tim slučajevima, potpuni ciklus pomaže u rebalansiranju senzora baterije.

Litijum-jonske baterije obično traju 2-3 godine, odnosno 300-500 punjenja, nakon čega im kapacitet opada oko 20 odsto. Za razliku od ranijih mitova, nije potrebno potpuno prazniti bateriju da bi dugo trajala. Većina proizvođača, uključujući Samsung, savetuje da baterija ostane iznad 50 odsto kad god je moguće.

Saveti za optimalno punjenje:

🔷Punite telefon kad vam odgovara.

🔷Ne dozvoljavajte da baterija često padne ispod 20 odsto.

🔷Izbegavajte ostavljanje telefona priključenog kad je već napunjen do 100 odsto.

Povremeno potpuno ispraznite bateriju samo za kalibraciju.

Česta, manja punjenja telefona nisu štetna, već mogu da produže život baterije. Ključno je samo izbegavati ekstremne situacije: stalno pražnjenje do 0 odsto i predugo ostavljanje telefona na punjaču kada je baterija već puna.

Autor: Iva Besarabić