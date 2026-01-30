Šta se desilo sa bitkoinom?! Cena daleko ispod istorijskog maksimuma, oglasili se analitičari

Cena bitkoina pala je na najniži nivo u poslednja dva meseca tokom jutarnjeg trgovanja u Aziji. Razlog za to je pesimizam koji vlada oko ove kriptovalute i činjenica da investitori masovno povlače novac iz posebnih investicionih fondova (ETF) koji prate bitkoin.

Vrednost bitkoina danas je u Singapuru pala za 3,9 odsto, na 81.102 dolara. To je najniža tačka još od kraja novembra prošle godine. Time je nastavljena velika rasprodaja koja se ubrzala tokom noći, pa je cena sada za trećinu niža nego u oktobru, kada je bila na svom istorijskom maksimumu.

Povlačenje novca

U poslednja 24 sata zatvorene su pozicije u vrednosti većoj od 1,5 milijardi dolara u opkladama koje su predviđale rast cene. Istovremeno, američki fondovi koji direktno ulažu u bitkoin zabeležili su treći uzastopni mesec u kojem je iz njih izašlo više novca nego što je uloženo.

Ako se ovaj trend nastavi, to će biti najduži period odlaska investitora od kada su ti fondovi pokrenuti 2024. godine. U tom periodu iz njih je povučeno oko 4,8 milijardi dolara.

Gubi li bitkoin status "digitalnog zlata"?

Dok bitkoin slabi, cena pravog zlata raste. Investitori koji strahuju od globalnih nemira beže od kriptovaluta i okreću se proverenim i sigurnim ulaganjima poput zlata. To podriva ideju da je bitkoin zapravo "digitalno zlato".

"Čini se da kriptovalute više nisu zamena za klasični novac koji izdaju države, niti predstavljaju zaštitu od loših odluka koje donose centralne banke", rekao je za Bloomberg stručnjak iz FxPro-a Aleks Kuptsikevič, prenosi Index.

Promenu pokazuje i BlackRockov bitkoin fond, koji je po količini uloženog novca sada pao ispod njihovog fonda koji ulaže u zlato. Kada bi se vrednost bitkoina merila kroz količinu zlata koju za njega možete kupiti, videlo bi se da mu je vrednost izražena u zlatu pala za 60 odsto u poslednjih godinu dana.

Stručnjaci predviđaju dalji pad

Neki stručnjaci veruju da će se problemi nastaviti i da bi cena mogla pasti ispod 80.000 dolara.

"Ne bi me iznenadilo da bitkoin uskoro padne na 70.000 dolara. Ako danas padne ispod 80.000 dolara, pad bi mogao da se nastavi tokom vikenda. Vikendom se trguje u manjim obimima, pa svaki potez može imati znatno jači i nerealniji uticaj na cenu", rekao je Adam Makarti iz kompanije Kaiko.

Analitičar Toni Sikamor dodaje da je ovaj pad potvrda da se bitkoin zapravo vraća u dugoročni silazni trend.

Autor: Marija Radić