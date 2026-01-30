Devojke pronašle tajanstveni objekat usred šume: Dugo će pamtiti ono što su videle unutra (VIDEO)

Šetnja prirodom za mnoge je način da se opuste, razbistre misli i uživaju u pejzažima, a Vels je poznat upravo po takvim, gotovo bajkovitim lokacijama.

Međutim, jedna sasvim običa šetnja nedavno se pretvorila u pravu avanturu - koja je pokrenula lavinu pitanja i teorija na društvenim mrežama.

Skriven među drvećem

Planinarka, poznata na TikToku kao Popi Rouz, krenula je istom stazom kojom je prolazila mnogo puta ranije. Kako kaže, gotovo dve godine redovno obilazi isti deonicu u oblasti Bridžend, i nije očekivala da će tog dana doživeti bilo šta drugačije.

Ipak, tokom šetnje, ona i njena prijateljica primetile su nešto neobično - skriveno među drvećem. Radoznalost je prevagnula nad oprezom, pa su, bez mnogo razmišljanja, krenule niz strmu i blatnjavu padinu, držeći se za grane i stabla kako bi bezbedno stigle do dna.

Ni kada su se našle ispred onoga što su ugledale, nisu bile sigurne o čemu se radi. Pitanja su se nizala - da li je reč o objekatu za radnike, tehnička građevina ili nešto sasvim drugo? Tada su otkrile ulaz.

Delovao je gotovo netaknuto

Popi priznaje da je osećala nelagodu, ali i znatiželju. Ušla je unutra, očekujući prizor nalik drugim napuštenim objektima koje je ranije posećivala - puno smeća, grafita i urušenih podova. Ono što je zatekla bilo je potpuno drugačije.

Objekat, iako napušten, delovao je gotovo netaknuto. Nije bilo razbacanog đubreta, zidovi su bili očuvani, a na jednom mestu bilo je ispisano ime. Priroda je polako, ali skladno, obavijala građevinu, kao da je decenijama čuvala od pogleda prolaznika.

Ubrzo pošto je video objavljen na TikToku, usledile su reakcije. Mnogi tvrde da za ovo mesto gotovo niko ne zna i da su ljudi decenijama prolazili pored njega, a da ga nisu primetili. Drugi su odmah počeli da iznose teorije o poreklu objekta.

Bunker ili osmatračnica?

Prema mišljenju pojedinaca, građevina bi mogla biti povezana sa periodom Drugog svetskog rata, prenosi Wales Online.

Neki smatraju da je reč o bunkeru ili osmatračnici, strateški postavljenoj na padini brda, sa dobrim pogledom na okolinu.

Iako konačan odgovor o nameni i starosti objekta još ne postoji, jedno je sigurno - sasvim obična šetnja pretvorila se u otkriće koje je ponovo pokazalo koliko tajni priroda i dalje krije, čak i na mestima za koja mislimo da ih odavno poznajemo.

Autor: Marija Radić