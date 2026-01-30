Ovo je 10 najprodavanijih telefona na svetu prošle godine: Dve kompanije u samom vrhu

Tržište pametnih telefona možda deluje nepredvidivo, ali kada se pogleda prodaja, slika je iznenađujuće jasna. Prema najnovijim podacima, među 10 najprodavanijih telefona na svetu prošle godine nalaze se isključivo modeli dve kompanije, Apple i Samsung.

Podaci analitičke kuće Counterpoint pokazuju da ovih deset modela čini gotovo petinu ukupne svetske prodaje telefona. Drugim rečima, svaki peti prodat uređaj pripadao je jednom od tih modela.

Još upečatljivije je to što je raspored na vrhu gotovo identičan kao i godinu dana ranije, samo uz smenu generacija.

Vrh liste se ne menja, samo brojevi na kućištu

Najprodavaniji telefon prošle godine bio je iPhone 16, a odmah iza njega slede iPhone 16 Pro Max i iPhone 16 Pro. Četvrto mesto zauzeo je iPhone 17 Pro Max, model koji se u prodaji pojavio tek u septembru, ali je za kratko vreme ostvario izuzetno snažnu prodaju.

Ovakav poredak gotovo u potpunosti preslikava listu iz prethodne godine, gde su iste pozicije držali modeli iz serije iPhone 15. Razlika je samo u generaciji, ne u navikama kupaca.

Na petom mestu našao se Samsung Galaxy A16 5G, naslednik modela A15 5G, koji je godinu dana ranije bio na istoj poziciji. To pokazuje da Samsung i dalje najveći obim prodaje ostvaruje u srednjem i nižem segmentu, dok Apple dominira u vrhu.

Zašto Apple jača, a srednja klasa ostaje ključna

U donjem delu top 10 nalaze se Samsung Galaxy A06 4G, iPhone 17, iPhone 15, Galaxy S25 Ultra i iPhone 16e. Posebno se izdvaja podatak da je iPhone 16e, kao najpovoljniji Apple model, značajno doprineo ukupnoj prodaji kompanije.

Analitičari ističu da je potražnja za modelima iz serije iPhone 17 u poslednjem tromesečju godine bila oko 16 procenata veća nego za prethodnu generaciju u istom periodu. To ukazuje da kupci sve manje čekaju popuste i sve češće biraju najnovije modele odmah po dolasku na tržište.

U isto vreme, očekivanja za narednu godinu nisu blaga. Zbog rasta cena komponenti i ograničenja u proizvodnji memorije, prognoziraju se poskupljenja telefona, posebno u nižem i srednjem segmentu. Takav trend ide u prilog skupljim flagship modelima, koji bi mogli dodatno da učvrste svoju poziciju.

Lista najprodavanijih telefona tako ne govori samo o tome šta se kupovalo, već i o tome kako se tržište ponaša. Promene su sporije nego što izgleda, a lojalnost prema brendovima jača nego ikada.

Autor: Marija Radić