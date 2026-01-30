NAUČNICI DOŠLI DO ŠOK OTKRIĆA: Biblijska tajna konačno rešena?! Ovo menja istoriju čovečanstva

Na planini Ararat u Turskoj, u blizini takozvane "Araratske anomalije", odnosno "formacije Durupinar", otkriveni su značajni glineni fragmenti - reč je o neobičnoj strukturi koja po obliku podseća na kostur ogromnog broda.

Nedavna iskopavalja, po mišljenju turskih naučnika, još jednom potvrđuju hipotezu da ova struktura predstavlja okamenjene ostatke legendare Nojeve barke, zahvaljujući kojem je preživeo potop. Tako su spaseni on, njegova porodica i mnoštvo životinja - "od svake vrste po par".

Istraživanja na navodnom mestu gde se nalazila barka sprovode naučnici sa tri univerziteta - dva turska i jednog američkog.

Od 2021. godine oni iskopavaju okolinu ove lokacije, koja se nalazi na jugozapadnoj strani planine Ararat u Turskoj, na nadmorskoj visini od oko 4.420 metara, približno dva kilometra zapadno od vrha planine po horizontali. Zanimljivo je da "formacija" zaista ima oblik nalik brodu, a upadljive su i njene proporcije.

Uzorci zemljišta prikupljeni tokom iskopavanja "sadržali su glinene materijale, kao i ostatke morskih organizama", navode istraživači.

A mysterious geological formation in the mountains of Turkey could be the resting place of Noah's Ark. Andrew Jones, an independent researcher, used ground penetrating radar and discovered a square void the same size that was described as an atrium in the bible to let air and… pic.twitter.com/FAa69UxecW — Robbie Mouton (@mcgmouton57) 12. јун 2025.

Naučnici su utvrdili da starost pronađenog materijala potiče iz perioda između 5.500. i 3.000. godine pre nove ere. Upravo u to vreme, mnogi istoričari smeštaju biblijski Potop.

Nedavno su turski naučnici prikupili i keramičke fragmente pronađene na mestu iskopavanja, nedaleko od "Araratske anomalije".

Eneolitski tragovi

Fragmenti pokazuju da je u ovom regionu postojala ljudska aktivnost u periodu eneolita, između 5500. i 3000. godine pre nove ere, saopštili su profesori. Prema njihovim rečima, starost ovih fragmenata poklapa se sa starošću prethodno pronađenih materijala.

Može se pretpostaviti, što i profesori ukazuju da Noje, pristigavši sa porodicom na novu kopnenu površinu, nije odmah krenuo kući ili negde drugde. Izvesno vremena je vođeno domaćinstvo, čekajući da potop potpuno završi. I, verovatno, razbio se jedan lonac.

Keramički fragmenti svakako potiču iz tog perioda. Teško da je neko pre njih ikada zašao na planinu Ararat, posebno na tako visoko mesto.

Na snimacima georadara unutar "Anomalije" otkrivene su tri nivoa, kao tri palube. Sedam metara od površine vidljiv je veliki centralni prolaz, a sa strana nalazile su se ugaone strukture koje podsećaju na kabine i bočni koridori. Sve ih je prekrivala ravna platforma, piše Komsomoljska pravda.

Autor: Iva Besarabić