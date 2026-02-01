Danas slavimo Svetog Makarija: Jedan običaj je jako važan, nikako ne zaboravite da sačuvate mir

Vernici se prvog februara sećaju Svetog Makarija Egipatskog, pustinjaka čije se ime u narodu vezuje za izuzetnu duhovnu snagu, smirenje i čudotvorstvo. Njegov život, obavijen legendama i predanjima, ostavio je dubok trag ne samo u crkvenom učenju, već i u narodnim običajima koji se i danas poštuju.

Smatra se da je ovo dan kada treba usporiti, okrenuti se molitvi i dobrim delima, jer se veruje da Sveti Makarije posebno čuje iskrene molbe izgovorene u miru i sabranosti.

Pustinjak koji je pobegao od sveta

Sveti Makarije Egipatski poticao je iz pobožne porodice, a već u ranoj mladosti doživeo je veliku ličnu tugu. Nakon kratkog braka i smrti supruge, doneo je odluku da se u potpunosti odrekne svetovnog života. Vođen zavetom vernosti i željom da sačuva dušu od iskušenja, povukao se u egipatsku pustinju, gde je proveo decenije u molitvi, postu i samoći.

Narod veruje da je upravo ta dugogodišnja borba sa sobom i sopstvenim mislima bila temelj njegove izuzetne duhovne snage.

Dar vaskrsenja i strah Božiji

Prema predanju, Bog je Svetog Makarija obdario darom da vaskrsava mrtve, kao nagradu za njegovu izdržljivost i asketski život. Kada su ga pitali kako uspeva da ostane tako skroman i uzdržan u svemu, navodno je odgovarao: "Od straha Božijeg".

U narodu se veruje da je toliko očistio svoje srce i um da mu ni dobre ni zle sile nisu mogle nauditi. Njegovo smirenje, kažu priče, zadivljavalo je i ljude i nevidljivi svet.

Povratak među ljude i čudesna dela

U poznim godinama, prema legendama, Sveti Makarije se vratio među ljude. Išao je od mesta do mesta, pomažući hrišćanima koji su stradali zbog vere i pružajući utehu onima koji su bili progonjeni. Narodna predanja govore da je svojim molitvama vraćao život onima koji su nepravedno ubijeni samo zato što su ispovedali hrišćanstvo.

Živeo je gotovo ceo vek, a njegova smrt, prema verovanju, nije došla iznenada. Svetitelji iz nebeskog sveta, kako kaže predanje, najavili su mu odlazak, a u poslednjim trenucima ukazala mu se vizija Carstva nebeskog.

Običaji i verovanja na ovaj dan

U narodu se veruje da je na dan Svetog Makarija Egipatskog važno sačuvati mir u kući i izbegavati svađe. Preporučuje se tiha molitva i činjenje dobrog dela, makar ono bilo i sasvim malo — jer se veruje da se dobro tog dana višestruko vraća.

Stari običaji nalažu da se ovaj dan ne provodi u buci i rasprama, već u zahvalnosti, sećanju i duhovnoj sabranosti, u čast jednog od najvećih pustinjskih podvižnika.

Autor: Marija Radić