MISTERIJA KOJA LEDI KRV: Zašto Srbi odmah prekrivaju ogledala čim neko umre? Običaj koji je 'eksplodirao', a krije jezivo upozorenje!

U srpskom narodu ogledalo nikada nije bilo samo običan komad nameštaja. Prema starim narodnim verovanjima, ono je „tanak zid između svetova“, a običaj prekrivanja ogledala belim platnom nakon smrti člana porodice krije duboko ukorenjene strahove i poštovanje prema onostranom.

Iako se godinama mislilo da ovaj običaj polako izumire, etnolozi primećuju da je u poslednjih 15 godina on bukvalno „eksplodirao“ u domovima širom Srbije.

Zamka za dušu: Zašto se plašimo odraza?

TikTok autor pod pseudonimom "Metal.chef0", čiji je snimak pokrenuo lavinu komentara, objasnio je da se ogledala prekrivaju prvenstveno zbog duše koja se odvaja od tela.

Lutanje duše: Veruje se da duša nakon smrti odmah ne shvata da je napustila ovaj svet. Ona luta po kući tražeći svetlost i poznata lica. Ako ugleda svoj odraz u ogledalu, može se uplašiti ili „uhvatiti“ u slici, ostajući zarobljena između dva sveta.

Udvostručavanje smrti: Još jezivije verovanje kaže da ogledalo može da „umnoži“ tragediju. Ako se lik pokojnika preslika u ogledalu, verovalo se da će uskoro još neko iz te kuće poći za njim.

Prolaz za nepozvane: U istočnoj i južnoj Srbiji ogledalo se smatra prolazom. Prekrivanje sprečava da kroz taj „prolaz“ uđe nešto što ne pripada svetu živih.

Šta kaže struka: Povratak straha od "kazne"

Etnološkinja Vesna Marjanović ističe da su ovi običaji ponovo postali izuzetno popularni. Ona objašnjava da ljudi često praktikuju ove rituale iz straha da pokojnik „neće biti zadovoljan“ na onom svetu.

„Ljudi ponovo upražnjavaju sve ono što su slušali u pričama kao deca. Postoji taj strah od kazne pokojnika. Zato se pokrivaju televizori, sva stakla koja imaju odsjaj, pa čak i stakla na ormarima“, objašnjava Marjanović.

Ona dodaje da se u selima otvaraju prozori i vrata da duša izađe, a u nekim krajevima se pod sto sa kovčegom stavlja lavor sa vodom kojom je pokojnik okupan, što ima posebnu magijsku namenu.

Šta kaže crkva: „To je neznanje i veliki greh“

Iako je običaj masovan, pravoslavna crkva ga oštro kritikuje. Poznati sveštenik otac Predrag Popović naglašava da prekrivanje ogledala nema nikakvo utemeljenje u hrišćanstvu.

- Suprotnost veri: Prema rečima oca Predraga, ovo je čin neznanja i praznoverja.

- Strah od vaskrsenja: On ističe da bi se ljudi, zbog ovakvih verovanja, uplašili čak i da se desi čudo. „Zamislite da Bog vaskrsne čoveka nasred opela, porodica bi se razbežala misleći da se povampirio“, objašnjava on, dodajući da su takva verovanja zapravo „veliki greh“ jer negiraju suštinu vaskrsenja.

Autor: Dalibor Stankov