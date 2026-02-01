'Ovako nešto još nisam video' Misteriozna svetlost zaparala noćno nebo, građani mahnito zvali hitne sužbe

Stanovnike Novog Zelanda iznenadila je impresivna svetlosna pojava koja je izazvala talas nagađanja, dok su interventne službe primile ogroman broj poziva zabrinutih građana.

Misteriozni prizor, koji su zabeležile mobilne kamere, dogodio se, prema svedočenju meštana, ubrzo nakon što se smrklo. Vedro vreme omogućilo je da pojavu primete hiljade ljudi širom zemlje. Svetleći objekat se nekoliko sekundi tiho kretao nebom, a zatim nestao.

Očevici su prijavili dugačak, brzo pokretni svetlosni trag koji je pratio kratak bljesak. Neki su primetili zelenkastu ili plavičastu nijansu, dok su drugi opisali blistavo beli trag koji se podelio na nekoliko manjih delova.

A bright green fireball was captured shooting across the night sky Friday in Lower Hutt, New Zealand. A University of Auckland professor told a news outlet that the object could have been a meteor. https://t.co/FoEfC4dG1J pic.twitter.com/Bf35xJ5saY — ABC News (@ABC) 01. фебруар 2026.

- Prvobitno sam mislio da je reč o vatrometu. Ali se kretalo prebrzo. Izgledalo je kao scena iz naučnofantastičnog filma - ispričao je jedan stanovnik Oklanda.

Spasilačke službe su potvrdile da su primile više desetina poziva ljudi koji su pitali da li se srušio avion ili je došlo do eksplozije. Vlasti su brzo umirile javnost i naglasile da nema izveštaja o bilo kakvoj opasnosti.

- Ovde živim već 40 godina, ali ovako nešto još nisam video. Pojava je zanimljiva, ali istovremeno i zastrašujuća - rekao je jedan očevidac.



Šta kažu stručnjaci?

Astronomi i stručnjaci za svemir smatraju da je pojava najverovatnije posledica ulaska meteora u Zemljinu atmosferu ili povratka svemirskog otpada, poput dela satelita. Kada se takvi predmeti kreću ekstremnim brzinama, usled trenja sa atmosferom snažno sagorevaju, što stvara efekat vatrene kugle koji je vidljiv stotinama kilometara daleko, navodi portal Vocal.

Prema mišljenju stručnjaka, jačina svetlosti objekta ukazuje na to da je on verovatno bio relativno veliki u poređenju sa tipičnim zvezdama padalicama.

- Kada je pojava vidljiva na tako širokom području i traje nekoliko sekundi, često je reč o takozvanom ’fireball-u’ (vatrenoj kugli). Može biti reč o prirodnom meteoru ili o komadu ljudskog svemirskog otpada - objasnio je jedan astrofizičar.

U roku od nekoliko minuta, društvene mreže su preplavili video-snimci svetlećeg traga na nebu. Dok su pojedini korisnici u šali pominjali vanzemaljce, drugi su bili ubeđeni da je reč o vojnim aktivnostima.



Zašto nas ovakve pojave toliko privlače?

Svetli fenomeni na nebu često izazivaju veliko interesovanje jer se dešavaju iznenada i nose sa sobom dozu nepoznatog. Za mnoge je ovo verovatno prvi put da vide meteor ili sličan fenomen. Naučnici ističu da reakcija javnosti pokazuje sve veće interesovanje za svemir i astronomiju, naročito u vremenu kada je u orbiti sve više satelita.

Da li želite da vam na osnovu ovog teksta skrojim nekoliko naslova koji bi bili idealni za Google Discover, s obzirom na to da je tema "misterija na nebu" uvek popularna?

Autor: D.Bošković