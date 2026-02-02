Policajac je povezao promrzlu ženu do groblja: A onda je saznao nešto što ga je raspametilo

Slučajan susret između policajca Policijske uprave Sirakjuz i žene koja je nosila namirnice postao je za nju spas nakon meseci beskućništva.

Dana 13. decembra 2025. godine, dok je sedeo u svom patrolnom vozilu, policajac Džejmi Pastorelo (33) primetio je Reu Holms kako se muči uzbrdo noseći kutiju sa namirnicama i ponudio joj prevoz.

"Pomislio sam: ‘Moram da odvezem ovu gospođu’", rekao je Pastorelo, prenosi People.

Holms (55) je otkrila da ide ka groblju u Sirakjuzu, u državi Njujork, gde je njen suprug sahranjen. Tokom kratke vožnje govorila je o svom 26-godišnjem braku i veri, neprestano mu zahvaljujući što je zastao da joj pomogne.

Pre nego što je izašla iz automobila, Holms je zamolila Pastorela da se fotografiše sa njom. Policijska uprava je nekoliko dana pre Božića objavila tu fotografiju na Fejsbuku, opisujući je kao trenutak dobrote tokom praznične sezone.



Objavu je videlo mnogo ljudi, a stigla je čak i do radnika na održavanju groblja, koji je prepoznao Reu Holms i obavestio nadležne jer je bio zabrinut.

Radnik je rekao da Holmsovu redovno viđa još od leta i da veruje da je spavala na groblju, često upravo na grobu svog muža. Ova informacija je šokirala Pastorela.

"Svakodnevno se susrećemo sa beskućništvom. Kod nje se to uopšte nije moglo primetiti", rekao je on.

Ispostavilo se da je Holmsova oko osam meseci živela na groblju, u blizini grobova svog muža i oca. Spavala je na ceradi razvučenoj preko groba svog muža, "svakog dana nosila istu odeću“"i u blizini držala malu količinu namirnica.

Izbegavala je da privlači pažnju i nikada nije tražila pomoć.

"Nikada nisam mogla ni da zamislim da ću se naći u takvoj situaciji. Ni u milion godina.", rekla je ona.

Pre nego što je ostala bez doma, Rea Holms je radila kao administrativni asistent. Njen suprug, velečasni Edi Holms, bio je sveštenik i muzičar, a radio je i kao čuvar. Preminuo je iznenada od srčanog udara 2020. godine, u 69. godini.

Nakon njegove smrti i obuzeta tugom, Rea je izgubila posao i na kraju je izbačena. Izbegavala je skloništa jer se osećala sigurnije sama preživljavajući ledene zimske noći napolju i koristeći obližnje toalete na kampusu za održavanje osnovne higijene.

Uprkos okolnostima, nastavila je da volontira u prodavnicama hrane i crkvama.E„Samo sam nastavila da dajem drugima", rekla je.

Police Officer Gives Woman a Ride to the Cemetery, Only to Learn She Had Been Sleeping on Her Husband’s Grave for Months https://t.co/HVVlXNvjxs — People (@people) 31. јануар 2026.

"To je bio jedini način da nastavim".

Rea je rekla da veruje da ju je vera dovela do Pastorela. "Bog je tamo stavio Džejmija. Znao je da mi je potrebna pomoć i On me je uputio do njega".

Nakon što je saznao za njene probleme, Pastorelo je pomogao da se obezbedi privremeni smeštaj za Reu i pokrenuo je GoFundMe kampanju koja joj je prikupila preko 27.000 dolara.

"Rea, nećeš više spavati napolju. Neću dozvoliti da se to desi", rekao joj je.

Kasnije je povezana sa lokalnom organizacijom koja obezbeđuje male, potpuno opremljene domove za one kojima je to potrebno i preselila se u potpuno opremljen stan 5. januara 2026.

Kako su temperature u Sirakuzi pale znatno ispod nule tokom nedavnih snežnih oluja, Rea je bila bezbedna unutra."„Znam da ne bih uspela. Da se ​​ta vožnja nije dogodila kada se dogodila... ne želim ni da zamislim".

Više od mesec dana nakon njihovog prvog susreta, Pastorelo je rekao da su on i Rea postali "odlični prijatelji", razgovaraju telefonom skoro svaki dan i često se sastaju na kafi.

"Ponekad je samo važno pojaviti se", rekao je Pastorelo i zaključio.

"Jednostavan čin u pravo vreme može sve promeniti".

Autor: S.M.