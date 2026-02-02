Mulj izvučen sa dna Pacifika: U njemu je pronađeno pravo blago, evo i koje

Japanski istraživači su uspeli da sakupe i izvade mulj bogat elementima retkih zemnih metala iz dubokih voda kod ostrva Minamitori u Pacifiku, oko 1.900 kilometara jugoistočno od Tokija, saopštio je ministar nauke i tehnologije Johei Macumoto, prenela je agencija Kjodo.
Istraživački brod Japanske agencije za nauku i tehnologiju mora i Zemlje "Čikju" izvadio je blato retkih zemnih metala u okviru projekta za proučavanje izvodljivosti vađenja kritičnih minerala sa morskog dna, u čijoj ponudi Kina trenutno dominira, navela je agencija.
- Dobio sam izveštaj da je blato od retkih zemnih metala uspešno uzeto sa dubine od 6.000 metara - naveo je ministar u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ministar Macumoto je dodao da će detalji o ovom projektu biti objavljeni kasnije.
Visoki državni zvaničnik Masanao Ozaki saopštio je danas na redovnoj konferenciji za novinare da je reč o "značajnom dostignuću u ekonomskoj bezbednosti i sveobuhvatnom razvoju okeana". Prelazak ka industrijalizaciji rudarstva elemenata retkih zemnih metala zahtevaće demonstraciju celog procesa, od rudarenja, preko separacije i rafinisanja, kao i proveru njegove ekonomske isplativosti, a na osnovu rezultata tekućih testova, izjavio je on, preneo je Kjodo.
Japan trenutno testira opremu za uzorkovanje blata sa velikih dubina u okeanu pre nego što počne process kompletnog rudarskog testiranja.
【速報！】— 松本洋平 (@matsumoto_yohei) 01. фебруар 2026.
本日、文部科学省が所管する海洋開発研究機構（JAMSTEC）の探査船「ちきゅう」を用いて、水深6,000mからレアアース泥を揚泥することに成功したと一報がありました。
本内容について、2/3（火）にJAMSTECからプレスリリース予定とのことですが、まずは一報です！ pic.twitter.com/CivsSmaEQ5
Sedimenti retkih zemnih elemenata nalaze se na morskom dnu unutar ekskluzivne ekonomske zone Japana, ali troškovi njihovog rudarenja i transporta iz udaljenih područja, kao što je Minamitori, smatraju se preprekom za njihovu eksploataciju u cilju industrijske upotrebe, navela je agencija.
Mulj bogat elementima retkih zemnih metala, posebno onaj na dnu okeana, predstavlja ključan potencijalni resurs za tehnološku industriju. Ovi sedimenti sadrže kritične metale (poput neodimijuma, disprozijuma) neophodne za magnete, električna vozila i elektroniku, a istraživanja pokazuju visoke koncentracije, posebno u dubokomorskim predelima poput onih blizu Japana. Ovi resursi su strateški važni jer potražnja za ovim elementima stalno raste, a izvori na kopnu su ograničeni ili koncentrisani u malom broju zemalja.
Prema nekim navodima, više od 60 odsto proizvodnje retkih zemnih metala pokriva Kina, slede SAD, Mjanmar, Australija, a smatra se da velike rezerve postoje na Grenlandu, u Brazilu, Indiji, Rusiji...
Autor: Marija Radić