Mačka zaposlena u meksičkoj firmi: Mjaurisio je menadžer, ima šlem, odelo i karticu, ali i OVA zaduženja (FOTO)

Jedan narandžasti mačak po imenu Mjaurisio nedavno je postao nezaobilazni član tima u meksičkoj firmi Geotest, specijalizovanoj za geotehnički inženjering.

Njegovo „zapošljavanje“ privuklo je pažnju medija i korisnika društvenih mreža, postajući primer kako inovativni i šaljivi pristupi mogu doprineti pozitivnoj atmosferi na radnom mestu.

Spašen sa ulice, postao član tima

Radnici kompanije Mjaurisia pronašli su iscrpljenog mačka u blizini sedišta firme i odlučili da mu pruže utočište, hranu i veterinarsku negu. Nakon što je utvrđeno da je reč o mužjaku, mačak je dobio ime Mjaurisio i „radno mesto“ u firmi.

- Izrađena mu je identifikaciona kartica sa funkcijom i fotografijom, a dobio je i uniformu, narandžasti prsluk i plavi šlem prilagođeni njegovoj veličini - prenosi meksički list El Heraldo de Meksiko.

Radne obaveze i beneficije

Prema šaljivim odredbama ugovora, Mjaurisio počinje smenu „kada se probudi“, a završava „kada mu dosadi“. Ima pravo na najmanje sedam dremki dnevno, pauze za istezanje i vreme za „gledanje u zid bez posebnog razloga“.

Njegove „radne obaveze“ uključuju nadzor pristupa nežnim pogledom, pregled torbi i kutija bez prethodne najave, sedenje na važnim dokumentima i „profesionalno predenje“. Za uzvrat, njegova „zarada“ sastoji se od pažnje, maženja i brige zaposlenih. Među benefitima su fond hrane u granulama, kartica za mačje potrepštine, godišnji bonus i odmor.

Humana poruka i jačanje timske atmosfere

Kako navode zaposleni, cilj ovog neobičnog „zapošljavanja“ je bio da se pokaže gest humanosti i unapredi radna atmosfera.

- Priča je zamišljena kao način da poboljšamo moral i unesemo humor u radno okruženje - kažu iz Geotesta.

Video snimci na društvenim mrežama prikazuju Mjaurisija kako „potpisuje“ ugovor otiskom šape, a objava je brzo dobila brojne pozitivne komentare korisnika.

Ovaj primer pokazuje kako kompanije mogu kreativno pristupiti radnoj kulturi i motivaciji zaposlenih, čak i kroz humor i simbolične inicijative. Dok Mjaurisio tehnički ne doprinosi poslovnim procesima, njegova prisutnost ima značajan efekat na timsku dinamiku i vidljivost firme u javnosti.

Mulj izvučen sa dna Pacifika: U njemu je pronađeno pravo blago, evo i koje

Autor: Marija Radić

