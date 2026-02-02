Todor i njegov konj su simbol Zlatibora, a ova priča se iza toga krije: Da li znate šta su radile kiridžije

U doba kad su automobili bili nezamisliv luksuz za srpske planince, a vozovi još nisu stizali do udaljenih stanica jedan od zanata na kome je sve počivalo bio je onaj kiridžijski. Kiridžije su bile preteče trgovačkih putnika, oni su na konjima ili zaprežnim kolima "prevozile" robu od značaja za meštane udaljenih sela za novčanu nadoknadu poznatu kao kirija.

Kada je tehnologija napredovala, ovaj zanat polako je umirao ali jedan od najpoznatijih kiridžija jeste Todor Gajović Udovičić iz sela Stublo, čija skulptura i fotografija su postale prepoznatljiv simbol Zlatibora.

- On je bio zlatiborski kiridžija i trgovački putnik, njegov mali planinski konj bio mu je verni saputnik na dugim putevima. Zajedno su prolazili zlatiborskim predelima, kroz šume, proplanke i planinske staze, noseći proizvode ovog kraja, luč i katran, i trampili ih za ono čega na planini nije bilo, kao što su žito i pšenica - kažu za RINU u TO Zlatibor.

Davne 1934. godine, Ilija Lazić fotografisao je ovaj dvojac na jednom od zlatiborskih proplanaka i tako su Todor i njegov saputnik konj ostali upisani u večnosti. Ta fotografija godinama je krasila izlog radnje fotografa Ilije, svedočeći i upornosti i vrednim rukama srpskog seljaka a potom je ime koje će zauvek ostati upamćeno - Zlatiborski brzi voz.

- Upravo tada ta fotografija postala je simbol jednog vremena i načina života koji danas gotovo ne postoji. Po uzoru na tu fotografiju, 2013. godine, samouki vajar Miladin Lekić iz Šljivovice izradio je drvenu skulpturu koja je godinama krasila Kraljev trg i postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Zlatibora. Danas je skulptura u procesu pažljive restauracije kako bi joj se vratio stari sjaj, a posetioci sa nestrpljenjem očekuju da se Zlatiborski brzi ponovo vrati svojoj kući na Kraljev trg - ističu sagovornici.

Autor: Jovana Nerić