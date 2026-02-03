AKTUELNO

Auto/Tech

Pao ChatGPT širom sveta: Korisnici prijavljuju probleme, oglasio se OpenAI

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

OpenAI je večeras izvestio o ozbiljnim tehničkim problemima, koje su korisnici ChatGPT širom sveta prijavili.

Naime, kako se navodi, a prema zvaničnom statusnom izveštaju OpenAI-a od 3. februara 2026. u 21.32 časova su identifikovani problemi, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rešenja (mitigation).

Nije poznato koliko će poremećaj trajati, ali servis je uglavnom nedostupan ili radi sa velikim poteškoćama.

OpenAI planira redovna ažuriranja na svojoj status stranici.

pročitajte još

Jak tornado pogodio Francusku: Pričinjena velika šteta, oštećeno više stotina kuća

Autor: Marija Radić

#ChatGPT

#Open AI

#korisnici

#pad

#problem

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

Pao ChatGPT! Popularna AI platforma u kolapsu, probleme prijavljuju korisnici širom sveta

Auto/Tech

Pao ChatGPT: Korisnici širom sveta prijavljuju probleme

Auto/Tech

PAO GMAIL Korisnici širom sveta prijavljuju višestruke probleme sa aplikacijom

Auto/Tech

Pao Instagram! Korisnici širom sveta prijavljuju probleme na aplikaciji

Auto/Tech

PALA X (TVITER) PLATFORMA Korisnici širom sveta prijavljuju ove probleme

Auto/Tech

PAO X: Korisnici širom sveta prijavljuju probleme