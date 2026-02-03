Pao ChatGPT širom sveta: Korisnici prijavljuju probleme, oglasio se OpenAI

OpenAI je večeras izvestio o ozbiljnim tehničkim problemima, koje su korisnici ChatGPT širom sveta prijavili.

Naime, kako se navodi, a prema zvaničnom statusnom izveštaju OpenAI-a od 3. februara 2026. u 21.32 časova su identifikovani problemi, a tim intenzivno radi na uvođenju privremenog rešenja (mitigation).

Nije poznato koliko će poremećaj trajati, ali servis je uglavnom nedostupan ili radi sa velikim poteškoćama.

OpenAI planira redovna ažuriranja na svojoj status stranici.

Autor: Marija Radić