Ovo je najstariji mačak na svetu: Ima skoro 32 godine, podneta zvanična prijava Ginisovoj knjizi rekorda (VIDEO)

Mačak Jilpi iz Helsinkija u Finskoj ima 31 i po godinu i kandidat je za titulu najstarije žive mačke na svetu.

Odluku o priznanju trebalo bi da donese Ginisova knjiga rekorda u martu, saopštila je njegova vlasnica Tina Korhonen.

Tina je podnela zvaničnu prijavu Ginisovoj knjizi rekorda, navodeći da je Jilpi rođen početkom 1990-ih i da je reč o seoskoj mački koja je veći deo života provela na otvorenom, prenosi finski javni servis Yle.

Kako je navela, postupak je dodatno zakomplikovan zbog ozbiljne saobraćajne nesreće u kojoj je Jilpi ranije učestvovao, zbog čega je potrebno dodatno proveriti i dokumentovati njegov identitet i starost.

Autor: Iva Besarabić