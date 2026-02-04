Pravilo prvih pet minuta: Evo kako se grejati u autu, a da trošite manje goriva

Ključ uštede leži u takozvanom „pravilu prvih pet minuta“. Odmah nakon što upalite automobil, krenite u vožnju, ali grejanje ostavite isključeno prvih nekoliko minuta – odnosno dok se kazaljka temperature motora ne pomeri sa početne pozicije.

Zimska jutra za većinu vozača počinju istim ritualom: ulazak u zaleđeni automobil, paljenje motora i instinktivno pojačavanje grejanja na maksimum. Iako deluje logično u borbi protiv hladnoće, ovaj potez je zapravo jedna od najvećih zabluda. Ne samo da ne ubrzava zagrevanje kabine, već i nepotrebno povećava potrošnju goriva.

Mnogi veruju da grejanje funkcioniše poput klima-uređaja i da direktno troši gorivo, ali istina je znatno složenija. Uz pravilno razumevanje sistema grejanja i nekoliko jednostavnih trikova, možete imati toplu i prijatnu vožnju bez dodatnih troškova.

Kako zapravo radi grejanje u automobilu

Za razliku od klima-uređaja, koji koristi kompresor pokretan snagom motora i samim tim povećava potrošnju goriva, grejanje u automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koristi „otpadnu“ toplotu motora.

Vruća rashladna tečnost (antifriz), koja hladi motor, prolazi kroz grejač kabine, smešten iza komandne table. Ventilator potom duva vazduh preko tog grejača i raspoređuje toplotu u unutrašnjosti vozila.

Drugim rečima, sama toplota je praktično besplatna. Jedini potrošač energije je ventilator, koji troši zanemarljivu količinu električne energije.

Najskuplja greška: zagrevanje auta u mestu

Pravi problem zimi nije grejanje, već zagrejavanje automobila u mestu. Uverenje da motor mora nekoliko minuta da radi u leru kako bi se zagrejao potiče iz prošlih vremena i ne važi za moderna vozila.

Rad u mestu:

troši gorivo bez ikakve koristi (u proseku 0,5 do 1 litar na sat),

sporije zagreva motor,

šteti motoru jer hladno, gusto ulje lošije podmazuje delove.

Savremeni motori su spremni za laganu vožnju već 30 sekundi nakon paljenja. Upravo blaga vožnja omogućava da se motor zagreje brže i efikasnije, skraćujući period povećane potrošnje goriva.

Zašto grejanje treba odložiti nekoliko minuta

Ako ventilator uključite odmah, u kabinu će ulaziti samo leden vazduh. Osim što je neprijatno, to je i kontraproduktivno – ventilator oduzima toplotu rashladnoj tečnosti i usporava zagrevanje motora.

Dok je motor hladan, radi neefikasno i troši više goriva. Strpljenjem od samo nekoliko minuta omogućavate brže zagrevanje, nakon čega će grejanje početi da daje toplotu gotovo trenutno.

Autor: Marija Radić