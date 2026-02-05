Bile su udate za istog muškarca, pa nakon njegove smrti stupile u brak: Venčale su se, a njegov pepeo nosile u donjem vešu

Deb „Bo“ Dimon i Vendi Iši bile su udate za istog muškarca, Daglasa Išija, u različitim periodima njegovog života. Devet meseci nakon njegove smrti, ove dve žene su se u gotovo filmskom obrtu venčale jedna za drugu.

U razgovoru za The Denver Gazette, Bo, koja ima 72 godine, i 78-godišnja Vendi ispričale su kako je njihovo malo verovatno prijateljstvo preraslo u brak.

Jedan muškarac, dva života, dve ljubavi

Vendi je bila u braku sa Daglasom, dugogodišnjim profesorom biomedicinskih nauka i fiziologije na Državnom univerzitetu Kolorado, punih 35 godina od 1982. do njihovog razvoda 2017. godine. Razvod ju je zatekao potpuno nespremnu, jer je saznala da se Daglas zaljubio u drugu ženu – Bo.

Daglas se potom preselio u saveznu državu Vašington sa Bo, a njih dvoje su se venčali 2018. godine. Ostali su zajedno sve do njegove smrti u aprilu 2025, kada je u 82. godini preminuo od iznenadne infekcije.

Nasleđe bez testamenta i neočekivani savez

Iako razveden od Vendi, Daglas je do kraja života vodio njene finansije i poreze, kao i Boine. Iza sebe je ostavio značajnu imovinu, bio je nosilac više od 20 patenata u oblasti revolucionarnih neuroloških istraživanja ali nije ostavio testament.

Bo i Vendi, koje se, kako piše Gazette, „nisu naročito volele“, našle su se zajedno u kancelariji advokata Drejka Džonsona u Fort Kolinsu, pokušavajući da reše šta dalje.

„Daglasova očigledna želja bila je da obe žene budu finansijski zbrinute do kraja života“, rekao je Džonson. Vendi je objasnila zašto testament nikada nije napisan: „Bio je briljantan naučnik, ali pravi rasejani profesor. Imao je strategiju – samo je nikada nije formalizovao.“

Vendi povlači potez koji menja sve

Imovina je uključivala šest nekretnina za izdavanje, sve upisane na Vendino ime. Situacija je lako mogla da preraste u ružan spor, ali je Vendi odmah „postavila ton“ ponudivši da imovinu ravnopravno podeli sa Bo.

„To je ispravna stvar. I znam da bi Daglas to želeo“, rekla je ona.

Iako ju je advokat upozorio da pravno nije obavezna na takav potez, Vendi je bila neumoljiva: „Jesam. Moram.“

Šala koja je postala rešenje

Dok je razmišljao o komplikovanim pravnim koracima koji bi bili potrebni da se Vendina želja sprovede, advokat Džonson je, gotovo u šali, izgovorio rečenicu koja je sve promenila.

„Rekao sam im: ‘Vi ste već finansijski u braku. Bilo bi mi mnogo lakše da se vi dve venčate i zvanično.’“

U tom trenutku, Bo i Vendi su se pogledale. Bo je prva progovorila: „Pa dobro – zašto onda ne bismo?“

Venčanje u dnevnoj sobi i pepeo u grudnjaku

Nekoliko meseci kasnije, 4. januara, dve žene su razmenile zavete u Vendinoj dnevnoj sobi, okružene porodicom i prijateljima. Obe su u brushalterima nosile male bočice sa Daglasovim pepelom.

Obe veruju da je njihov pokojni suprug tog dana bio prisutan u duhu i da se, kako kažu, „prevrtalo očima i smejalo“ onome što se dogodilo.

„Svaki brak ima jedinstvenu priču, a naš svakako nije izuzetak“, rekla je Bo. „Imamo posebnu vezu. Obe smo bile udate za istog divnog čoveka. Ko poznaje moj život bolje od Vendi?“

Od rivalstva do bliskosti

U mesecima pre venčanja, Bo i Vendi su provodile vreme zajedno, upoznavajući se i otkrivajući koliko toga imaju zajedničkog.

„A ono što imamo zajedničko je Daglas“, rekla je Vendi. „Bio je najneverovatnija osoba koju sam ikada poznavala i voleo je Bo. Zato sada, više od svega, želim da upoznam nju. A ono što sada znam o Bo – zaista mi se dopada.“

Dve žene su, svaka sa svoje strane, zalečile i staru ranu Daglasove afere, period u kojem je, kako Bo kaže, bila „druga žena, obeležena kao grešnica“.

Ljubav koja je izrasla iz tuge

„Kroz zajednički gubitak, Vendi i Bo su, uprkos svim izgledima, pronašle jedna u drugoj zdrav i snažan način da zajedno govore, plaču i smeju se dok tugu pretvaraju u nešto novo“, rekao je njihov prijatelj i pisac Džon Kalderaco. „A uz to, svi smo svedočili rađanju iskrene, duboke naklonosti koja je proistekla iz međusobnog isceljenja.“

Autor: S.M.