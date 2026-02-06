ŠTA SE DEŠAVA AKO SIPATE POGREŠNO GORIVO? Jedna greška može uništiti motor zauvek!

Razumevanje razlike između benzina i dizel goriva ključno je za bezbednu vožnju i očuvanje motora.
Benzin zahteva fino raspršenu smešu i varnicu za sagorevanje, dok dizel funkcioniše pod višim pritiskom i samozapaljuje se bez varnice. Pogrešno sipanje goriva može dovesti do ozbiljne štete na motoru, pa je važno znati kako reagovati.
Benzin u dizel motoru: Opasna greška
Sipanje benzina u dizel motor može izazvati ozbiljne probleme čak i u malim količinama. Benzin ne poseduje ista mazivna svojstva kao dizel, što znači da može da ošteti pumpu za ubrizgavanje goriva i sistem za kontrolu izduvnih gasova.
Zapaljivost benzina je veća, pa dolazi do neravnomernog sagorevanja, trokiranja, smanjene snage motora i lupanja. U najgorem slučaju, motor može pretrpeti permanentno oštećenje.
Napomena: Čak i mala količina benzina u rezervoaru dizel vozila može izazvati skupe popravke i oštećenje vitalnih komponenti motora.
Dizel u benzinskom motoru: Sporije sagorevanje, ali skupa šteta
Sipanje dizela u benzin motor je ređe, jer dizel pištolj fizički ne odgovara otvoru rezervoara kod benzinskih automobila. Ipak, i minimalna mešavina od samo 5% dizela može izazvati ozbiljne probleme.
Benzinski motori nisu dizajnirani za sagorevanje dizela, jer on ne isparava isto kao benzin. Kao rezultat, dolazi do:
Neravnomernog rada motora
Trokiranja
Oštećenja katalizatora
Potpunog gašenja motora
Ako automobil ostane bez benzina, sipanje dizela neće omogućiti rad motora i može dovesti do skupe popravke.
Šta uraditi ako sipate pogrešno gorivo
Odmah ugasite motor i ne pokušavajte ponovno paljenje. Ovo sprečava širenje pogrešnog goriva kroz motor i smanjuje štetu.
Ne stavljajte ključ u bravu ako automobil počinje da prebacuje gorivo pre nego što date kontakt.
Pozovite šlep službu i odvezite vozilo u profesionalni automehaničarski servis.
Servis će:
Ispumpati pogrešno gorivo iz rezervoara i sistema dovoda
Očistiti i oprati rezervoar
Proveriti motor i katalizator
Nakon profesionalnog čišćenja, sipajte odgovarajuće gorivo i nastavite vožnju.
