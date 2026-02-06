ŠTA SE DEŠAVA AKO SIPATE POGREŠNO GORIVO? Jedna greška može uništiti motor zauvek!

AKTUELNO

Razumevanje razlike između benzina i dizel goriva ključno je za bezbednu vožnju i očuvanje motora.

Benzin zahteva fino raspršenu smešu i varnicu za sagorevanje, dok dizel funkcioniše pod višim pritiskom i samozapaljuje se bez varnice. Pogrešno sipanje goriva može dovesti do ozbiljne štete na motoru, pa je važno znati kako reagovati.

Benzin u dizel motoru: Opasna greška

Sipanje benzina u dizel motor može izazvati ozbiljne probleme čak i u malim količinama. Benzin ne poseduje ista mazivna svojstva kao dizel, što znači da može da ošteti pumpu za ubrizgavanje goriva i sistem za kontrolu izduvnih gasova.

Zapaljivost benzina je veća, pa dolazi do neravnomernog sagorevanja, trokiranja, smanjene snage motora i lupanja. U najgorem slučaju, motor može pretrpeti permanentno oštećenje.

Napomena: Čak i mala količina benzina u rezervoaru dizel vozila može izazvati skupe popravke i oštećenje vitalnih komponenti motora.

Dizel u benzinskom motoru: Sporije sagorevanje, ali skupa šteta

Sipanje dizela u benzin motor je ređe, jer dizel pištolj fizički ne odgovara otvoru rezervoara kod benzinskih automobila. Ipak, i minimalna mešavina od samo 5% dizela može izazvati ozbiljne probleme.

Foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić

Benzinski motori nisu dizajnirani za sagorevanje dizela, jer on ne isparava isto kao benzin. Kao rezultat, dolazi do:

Neravnomernog rada motora

Trokiranja

Oštećenja katalizatora

Potpunog gašenja motora

Ako automobil ostane bez benzina, sipanje dizela neće omogućiti rad motora i može dovesti do skupe popravke.

Šta uraditi ako sipate pogrešno gorivo

Odmah ugasite motor i ne pokušavajte ponovno paljenje. Ovo sprečava širenje pogrešnog goriva kroz motor i smanjuje štetu.

Ne stavljajte ključ u bravu ako automobil počinje da prebacuje gorivo pre nego što date kontakt.

Foto: Pink.rs/S. Kojić

Pozovite šlep službu i odvezite vozilo u profesionalni automehaničarski servis.

Servis će:

Ispumpati pogrešno gorivo iz rezervoara i sistema dovoda

Očistiti i oprati rezervoar

Proveriti motor i katalizator

Nakon profesionalnog čišćenja, sipajte odgovarajuće gorivo i nastavite vožnju.

