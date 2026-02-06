CELOG ŽIVOTA SMO IGRALI POGREŠNO! Tvorci čuvene igre UNO razjasnili jedno od najvećih pravila - Ljudi POBESNELI

Na zvaničnom Instagram profilu, proizvođač igre je objavio pojašnjenje koje je iznenadilo čak i najiskusnije igrače.

Šta kaže zvanično pravilo?

"UNO je razjasnio da igračima nije dozvoljeno da slažu +2 kartu na drugu +2 kartu.

Prema zvaničnim pravilima, sledeći igrač mora da izvuče dve karte i izgubi potez."

U prevodu – popularno "vraćanje +2" protivniku nikada nije bilo dozvoljeno, iako se u praksi koristi širom sveta.

Internet eksplodirao: "Celog života smo igrali pogrešno"

Objava je izazvala lavinu reakcija u komentarima. Mnogi su priznali da su godinama igrali po "kućnim pravilima", dok su drugi odbili da prihvate novo (odnosno – staro) tumačenje.

Jedan korisnik je napisao da u njegovoj kući slaganje +2 važi "od kad zna za sebe", dok su se drugi šalili da UNO sada "ruši prijateljstva brže nego ikad". Neki su otišli i korak dalje, navodeći da bez slaganja +2 karata igra gubi na draži i dinamici.

S druge strane, bilo je i onih koji su stali u odbranu proizvođača, ističući da su pravila oduvek bila jasna, ali da ih ljudi jednostavno nisu čitali.

Zašto je ovo pravilo toliko važno

UNO je igra koja često izaziva jake emocije – od smeha do svađa – a +2 karta je oduvek bila jedan od glavnih "okidača" tenzije. Mogućnost da se kazna prebaci na sledećeg igrača davala je osećaj pravde i revanša, ali prema zvaničnim pravilima, to nikada nije bila opcija.

Drugim rečima, ako vam neko baci +2 – nema spasa.

Zaključak: pravila su jasna – ali rasprava se nastavlja

Iako je UNO pokušao da stavi tačku na višegodišnju dilemu, jedno je sigurno – rasprave oko +2 karata neće prestati. Jer kada su u pitanju društvene igre, pravila su jedno, a navike i emocije nešto sasvim drugo.

Autor: Iva Besarabić