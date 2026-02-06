Ceo život je čekala Hitlerovu ljubav i dobila ju je na 36 sati: Volela je čoveka koji je širio smrt

Dana 6. februara 1912. rodila se Eva Braun, žena čiji je život bio ispunjen čekanjem. Čekala je njegov pogled, njegov dolazak, njegove reči. Čekala je da je prizna, da je pokaže svetu, da je nazove svojom. I na kraju je to dočekala, ali samo na 36 sati.

Eva Braun je postala najpoznatija ljubavnica u istoriji, ali i jedna od najusamljenijih žena. Volela je čoveka koji je voleo samo sebe, moć i kontrolu. Zbog njega je dva puta pokušala da sebi oduzme život, zbog njega je pristala biti skrivena, a zbog njega je umrla.

U septembru 1929. u minhenski fotografski studio ušao je Adolf Hitler. Eva je imala 17 godina i radila kao asistentkinja. Bila je vitka, mlada, vedra. Dok je stajala na lestvama i slagala kutije, primetila je nepoznatog muškarca kako je posmatra. Bio je čudan - smešni brkovi, svetli baloner, šešir u ruci. Ali pogled nije bio smešan. Taj muškarac bio je gladan moći i obožavanja i odmah ju je zapamtio.

Istoričarka Angela Lambert navodi da je Hitler u njoj odmah video "idealnu projekciju žene kakvu želi - mladu, tihu, bez ambicija".

Eva je odrasla u pristojnoj porodici srednje klase: otac učitelj, majka domaćica, katoličko vaspitanje. Bila je tipična devojka - filmovi, ples, moda, sport. Kada su roditelji procenili da je previše zainteresovana za momke, poslali su je u samostan. Tamo se gušila, odbijala disciplinu, ali je istovremeno bila inteligentna i ambiciozna. Samostan je samo potvrdio jedno: Eva je tada još bila devica.

Ljubav čoveka koji nije znao da voli

Dva meseca nakon izlaska iz samostana, upoznala je Hitlera. On je imao 40 godina i već je bio duboko u političkom usponu. Žene su ga, po pisanju istoričara - obožavale, ali on je birao pažljivo - nije želeo jaku, samosvesnu partnerku. Trebala mu je žena koja neće postavljati pitanja. Povestničarka Gita Sereni opisuje ga kao čoveka "magnetske privlačnosti" - šarmantan, uredan, elokventan, voljan da u privatnom okruženju prima pažnju.

Eva mu je sve to dala i ništa tražila zauzvrat. Trudnoća nije dolazila u obzir - koristila je irigator i primitivnu kontracepciju, znajući da Hitler ne želi dete.

Hitler je često nestajao. Obećavao je, a nije dolazio. Eva je patila u tišini. U novembru 1932. pokušala je da sebi oduzme život pucnjem u vrat - ne da umre, već da ga natera da dođe. Hitler je došao, bio nežan, ali tek nakon drugog pokušaja samoubistva, tabletama 1935. godine, odlučio je da se "mora pobrinuti za nju".

Kupio joj je kuću, luksuz, zlatni kavez. Eva je imala sve, ali je novac dobijala preko Martina Bormanna, koga je prezirala. Svaka kupovina ili manikir zahtevao je njegovo odobrenje. Bilo je ponižavajuće.

U nacističkim krugovima Eva je bila prezrena - smatrali su je neinteligentnom i nedostojnom. Žene su je mrzele, muškarci omalovažavali. Zvali su je "EB" ili "krava". Samo retki, poput Alberta Špera, videli su u njoj nešto drugo - odanu i brižnu ženu.

Smrt u bunkeru

Eva nikada nije bila priznata za ono što jeste. Njeno ime nije postojalo, bila je skrivena i nevidljiva. Njena strast za plesom, posebno tangom, bila je njen jedini izlaz. Hitler se često rugao, ali ona je ostala svoja.

U bunkeru, dok se Berlin rušio, odbila je da ode. Ostaće s njim. Venčali su se 29. aprila 1945. godine - prvi i poslednji put Eva je bila "Frau Hitler". Sledećeg dana, oprostila se od sveta - rekla je: "Pozdravi mi Bavarsku" i popila cijanid.

Neki izvori navode da su kraj nje u sobi zatekli i beživotno telu Furera, tačnije, da su zajedno i planirano otišli u smrt.

Volela je onog čije se ime do danas nikada nije povezalo sa idejom o ljubavi, znajući da je drži daleko od slobode i preblizu smrti. Cena koju je želela da plati, ako bi to značilo da će zauvek biti njegova, barem na papiru.

