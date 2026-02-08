Hrvat tvrdi da je izašao iz tela u snu, a ono što se dogodilo u stvarnosti ledi krv u žilama: Internet gori

Jedna objava na Reditu otvorila je raspravu koja je brzo prerasla u kolektivno deljenje iskustava sa lucidnim snovima, paralizom sna i onim što neki bez oklevanja nazivaju paranormalnim.

Autor je ispričao doživljaj koji mu se dogodio pre nekoliko godina, a koji ga, kako kaže, i danas zbunjuje jer se previše elemenata savršeno poklopilo da bi sve bilo samo san.

Kako piše, legao je da spava kao i svake druge noći, bez ikakvog neobičnog osećaja. U jednom trenutku se, kako kaže, "probudio", ali ne u klasičnom smislu. Video je sebe kako spava u krevetu, dok je on sam u tom stanju stajao pored kreveta. Sve oko njega bilo je kristalno jasno, soba, krevet, zvuk sopstvenog hrkanja. Pogledao je na sat i zapamtio vreme: 6.15.

Svestan da je verovatno u snu ili lucidnom stanju, odlučio je da prošeta po kući. Video je majku kako spava u svojoj sobi, kuhinju koja je izgledala potpuno stvarno, ali nelagodnost je rasla. Pokušao je da se probudi, bez uspeha, piše Dnevno.hr.

Prisetio se da se inače budi kada u snu pada, pa je, kako sam ironično primećuje, odlučio da skoči kroz prozor sa sprata. Umesto buđenja, samo se "resetovao" u dnevni boravak. U panici je počeo da lupa po ulaznim vratima, očajnički pokušavajući da prekine to stanje, nakon čega se naglo probudio u krevetu, sa lupanjem srca.

Ključni detalj došao je kasnije tog jutra. Majka mu je rekla:

"Ujutru oko 6.15 neko je jako lupao po ulaznim vratima. Baš sam se prestravila, skočila iz kreveta, pogledala kroz prozor i nije bilo nikoga. Otvorila sam vrata, opet nikog. Mislila sam da je neki čudak pa sam se vratila da spavam."

Autor joj nikada nije rekao šta je sanjao, a činjenica da su se vreme i lupanje savršeno poklopili ostala mu je nerazjašnjena do danas. "Da li je to bila astralna projekcija koja se nekako manifestovala u stvarnosti? Nekakav glitch?", pita se u objavi.

Komentari pljušte

Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su delili jednako neobična iskustva. Jedna korisnica napisala je: "Ja sam često svesna sebe da spavam i onda kao da igram igricu. Jednom sam sanjala da iskašljavam zube i svima objašnjavala da smo u mom snu. Otišla sam do vrata sa znakom 'IZLAZ' i probudila se." Dodala je i drugo iskustvo koje je bilo znatno jezivije, gde je u snu videla brata bez lica, koji se pretvorio u crni dim, a onda se, bez trzaja i buđenja, našla potpuno budna, sedeći u krevetu.

Drugi korisnik se nadovezao kratko, ali upečatljivo: "Ovaj san sa zubima sam imao identičan. Tri dana nisam mogao da dođem k sebi." Ista komentatorka odgovorila je kako je to nije traumatizovalo jer je znala da sanja, ali razume koliko može biti uznemirujuće bez te svesti.

Neki su opisivali navodna iskustva "izlaska iz tela". Jedan komentator piše: "Probudio sam se i doslovno izašao iz tela, okrenuo se i video sebe kako ležim. Krenuo sam prema vratima i zabio se u kofer. Uspaničio sam se i počelo me vući nazad u telo." Nakon toga, kako kaže, lažno se probudio još šest puta, svaki put uz nelogične detalje poput svetla koje se samo pali ili prekidača koji ne može da se pomeri.

Sarajlija ima još neverovatniju tvrdnju

Posebno snažan komentar došao je od korisnika iz Sarajeva, koji je san povezao sa velikim poplavama u BiH 2024. godine. "Sanjao sam da lebdim iznad nepoznatog dnevnog boravka. Sve se odjednom počelo tresti, a onda su kamenje, blato i voda odneli sve. Probudio sam se oko pola jedan. Ujutru sam saznao šta se dogodilo, a kasnije i da se sve zbilo baš u to vreme. Nikada pre ni posle nisam imao takav san."

Drugi su delili manje dramatična, ali jednako zbunjujuća iskustva: "Probudio sam se i video sebe kako stojim pored kreveta i gledam samog sebe. Taj 'drugi ja' je polako nestajao, ali ja se nisam ponovo probudio, normalno sam ustao i sišao niz stepenice."

Neki su sve to pokušavali da racionalizuju, pominjući paralizu sna, halucinacije, stres ili umor.

"To je paraliza sna i događa mi se kada sam jako umoran. Telo zaspi, mozak ne, užasan osećaj, ali nije opasno", napisao je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su otvoreno rekli da ih takve priče plaše: "Meni ovo zvuči strašno", dok su drugi zadržali vedriji ton i nazvali iskustva "fora" ili "zanimljivim snovima".

Jedan komentar je ponudio i opreznu teoriju: "Da nisi možda čuo lupanje u snu pa sanjao da to ti lupaš?"

Ali autorova priča, sa preciznim vremenom i reakcijom majke, mnogima je ostala teško objašnjiva.

