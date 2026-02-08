NIKAKO NE NASEDAJTE! Nova WhatsApp prevara kruži Srbijom: Počinje bezazlenim glasanjem, završava se KRAĐOM NOVCA

Naizgled bezazlena poruka koja stiže od osobe koju poznajete, često prijatelja ili člana porodice, poslednjih dana pravi ozbiljnu štetu. Prevara se širi putem WhatsApp-a, a prvi korak gotovo uvek izgleda isto.

Traži se da date glas za dete, rođaku, prijateljicu ili poznanicu u nekom “takmičenju”. Emotivna poruka, lična priča i link koji deluje bezopasno dovoljni su da mnogi kliknu bez razmišljanja.

Problem je u tome što klikom na link ne pomažete nikome. U tom trenutku vaš nalog ili uređaj postaju ulazna tačka za prevarante. U nekim slučajevima kompromituje se WhatsApp nalog, u drugima se prikupljaju vaši podaci, a sledeći korak je gotovo uvek isti. Sa istog tog naloga, koji sada više nije pod vašom kontrolom, vašim kontaktima stiže nova poruka. Ovog puta nema glasanja, već direktan zahtev za novac.

Poruka je kratka, hitna i deluje poznato. Traži se pozajmica, često konkretan iznos, uz objašnjenje da je “hitno”, da treba “na karticu” i da će novac biti vraćen već sutradan. Upravo ta kombinacija poverenja i pritiska na brzinu čini ovu prevaru posebno opasnom.

Kako funkcioniše ova WhatsApp prevara

Prevaranti koriste činjenicu da ljudi više veruju porukama koje dolaze od poznatih kontakata. Kada kliknete na link za glasanje, često vam se traži da se prijavite ili potvrdite identitet. Time nesvesno dajete pristup svom nalogu ili podacima. Od tog trenutka napadači preuzimaju komunikaciju i koriste vaš identitet kao mamac.

Vaši prijatelji vide poznato ime i fotografiju, čitaju poruku koja zvuči potpuno uobičajeno i nemaju razlog da posumnjaju. Upravo zato se novac često šalje veoma brzo, bez dodatnih pitanja. Kada se shvati da je u pitanju prevara, šteta je već napravljena, a trag novca teško je pratiti.

Šta treba da uradite da se zaštitite

Ako dobijete poruku za glasanje, čak i kada dolazi od bliske osobe, ne klikćite odmah na link. Zastanite i proverite. Najjednostavniji korak je da pozovete tu osobu ili joj se javite drugim putem i pitate da li je zaista poslala poruku. U ogromnom broju slučajeva odgovor će biti da nije.

Nikada ne unosite svoje podatke na stranice koje vam stižu preko WhatsApp poruka, naročito ako su povezane sa glasanjem, nagradama ili hitnim zahtevima. Ako ste već kliknuli na sumnjiv link, odmah promenite lozinke, uključite dvostepenu verifikaciju na WhatsApp-u i obavestite svoje kontakte da ignorišu poruke koje eventualno stižu sa vašeg naloga.

Ukoliko vam neko traži novac putem poruke, bez obzira na to koliko priča zvuči uverljivo, nemojte slati sredstva dok ne proverite identitet pošiljaoca glasovnim pozivom ili ličnim kontaktom. Prevaranti računaju upravo na to da ćete reagovati brzo i bez provere.

Ovo nije izolovan slučaj, već šablon koji se ponavlja i širi velikom brzinom. Jedan klik dovoljan je da problem krene lančano. Zbog toga je važno da budete oprezni, da ne nasedate na emotivne poruke i da svaku neuobičajenu poruku, čak i kada dolazi od poznate osobe, proverite pre nego što reagujete.



Autor: Iva Besarabić