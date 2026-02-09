Svi korisnici Vocapa hitno da promene ovo podešavanje: Otkriven ozbiljan propust, hakeri već u pohodnu WhatsApp poruke, čitanje poruka

Korisnicima Vacapa (WhatsApp) bi bilo pametno da poslušaju najnovije savete i odmah promene jedno podešavanje.

Popularna aplikacija se nedavno našla u centru pažnje nakon što je otkriven propust koji bi hakerima mogao da omogući pristup ličnim podacima slanjem fajlova direktno na telefone korisnika. Problem, na koji je prvi ukazao Guglov (Google) tim Project Zero, potiče od funkcije automatskog preuzimanja, koja trenutno i bez pitanja snima medijski sadržaj na uređaje.

Sajber kriminalci navodno su pravili lažne grupne četove i potom pozivali nesumnjive korisnike da im se pridruže. Ako bi neko prihvatio poziv, zaraženi fajlovi bi se preuzimali bez ikakvog znaka da nešto nije u redu.



Nije poznato koliko je ljudi pogođeno, ali je jasno da je u pitanju zabrinjavajući razvoj događaja za milijarde korisnika koji ovu aplikaciju koriste svakodnevno.

Nakon što je greška otkrivena, WhatsApp je nedavno objavio zakrpu koja bi trebalo da spreči nove infekcije. Ipak, ovaj slučaj ponovo ukazuje na rizike koje nosi dozvoljavanje automatskog preuzimanja sadržaja na uređaje.

Radi dodatnog mira, sada je preporučljivo da napravite nekoliko brzih promena i proverite da li koristite najnoviju verziju WhatsAppa na svom uređaju.

Jedan od najboljih saveta, prema timu iz Malwarebytesa, jeste da uđete u podešavanja i isključite automatsko preuzimanje ili uključite napredni režim privatnosti. To znači da se ubuduće nijedan medijski fajl neće automatski preuzimati na vaš telefon.



Da biste isključili automatsko preuzimanje, otvorite WhatsApp na Android uređaju, zatim dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu i izaberite Podešavanja.

Zatim uđite u Skladište i podaci i pod stavkom Automatsko preuzimanje medija videćete opcije: kada koristite mobilne podatke, kada ste povezani na Wi-Fi i kada ste u romingu. Za svaku od ove tri stavke dodirnite opciju i isključite sve tipove medija: fotografije, audio, video i dokumenta, a zatim potvrdite izbor.

Proverite da li ispod svake kategorije sada piše nešto poput "nema medija".

Malwarebytes takođe savetuje da ograničite ko može da vas dodaje u grupe, jer novi način napada zahteva da vas napadač i jedan od vaših kontakata doda u novu grupu. Smanjivanjem broja ljudi koji to mogu da urade, rizik se značajno smanjuje.

U Podešavanjima izaberite Privatnost, zatim Grupe. Promenite opciju sa Svi na Moji kontakti ili, još bolje, Moji kontakti osim…, i izuzmite sve brojeve kojima ne verujete u potpunosti.

Ako WhatsApp koristite za posao, razmislite o tome da članstvo u grupama ograničite isključivo na poznate kontakte i odobrene administratore.

Autor: S.M.