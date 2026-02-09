Labubu manija se nastavlja: Proizvođač postao globalni fenomen

Tokom 2025. godine Labubu lutke premašile su 100 miliona komada širom sveta i time učvrstile status globalnog kulturnog fenomena, rekli su iz kineske kompanije "Pop mart".

Osnivač kompanije "Pop Mart" Vang Ning danas je istakao kako je potražnja za Labubu lutkama dostigla neverovatne razmere.

Prema izveštajima, tokom 2025. godine su se u svakoj sekundi prodale tri Labubu igračke.

Ukupna prodaja svih brendova unutar Pop mart grupacije premašila je 400 miliona jedinica, što potvrđuje dominaciju kineskog kreativnog sektora.

"Pop mart" kompanija iz Kine, koja proizvodi Labubu, posluje u više od 100 zemalja i regiona, ima preko 700 prodavnica, šest velikih proizvodno-logističkih baza i više od 10.000 zaposlenih, dok broj registrovanih korisnika u aplikaciji premašuje 100 miliona.

Analitičari ističu da ovi rezultati označavaju ključnu promenu u kineskoj ekonomiji, pošto se, kako navode, fokus pomera sa tradicionalne etikete "Proizvedeno u Kini" na modernu "Kreirano u Kini".

Kineske firme više nisu samo centri za jeftinu proizvodnju, već stvaraju i originalne ideje i diktiraju trendove od Berlina do Šangaja, prenosi Global tajms.

Kompanija "Here Group Limited" koja posluje u Pekingu proizvodi Vakuku lutke i navode da je njihov brend ostvario 89,73 miliona juana, to jest oko 12,5 miliona dolara prihoda u poslednjem fiskalnom kvartalu, a odlična prodaja je registrovana kod brendova "Zijuli" i "Sinono".

Kineski maloprodajni lanac "Miniso" planira da u naredne tri godine poveća mrežu na 10.000 prodavnica širom sveta, s ciljem da pomogne izlazak 100 kineskih brendova na inostrana tržišta.

Prema podacima agencije "Sinhua", izvoz kineskih lutaka i tematskih igračaka u prva tri kvartala 2025. godine premašio je 500 milijardi juana.

Autor: D.Bošković