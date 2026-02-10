AKTUELNO

Extra

Za lek se ne zahvaljuje – OVO je smisao čuvene narodne izreke

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Izreka „Za lek se ne zahvaljuje“ potiče iz shvatanja da postoje stvari u životu koje nisu poklon, već nužnost. Lek se daje onome kome je potreban kako bi se povratilo zdravlje ili spasao život, a ne da bi se za njega očekivala zahvalnost ili priznanje. On predstavlja osnovnu brigu za čoveka u nevolji, čin humanosti i odgovornosti.

Suština ove izreke nije u tome da je zahvalnost loša ili nepotrebna, već da pomoć u teškim trenucima ne treba da bude uslovljena. Kada neko daje lek, pomaže bolesnom ili pruža podršku onome ko pati, to je moralna obaveza, a ne usluga koja se naplaćuje zahvalnošću. Time se naglašava ideja da su zdravlje i život iznad svakog formalnog izraza pristojnosti.

Ipak, u svakodnevnom životu ljudi se često zahvaljuju i za lek i za pomoć, jer je zahvalnost prirodan ljudski osećaj. Ona dolazi iz srca, a ne iz obaveze. Izreka nas, međutim, podseća da istinska dobrota ne traži uzvrat i da se prava pomoć pruža iskreno, bez očekivanja nagrade.

Na taj način, „za lek se ne zahvaljuje“ postaje poruka o solidarnosti, ljudskosti i brizi za druge, naročito onda kada su najranjiviji.

Autor: D.Bošković

#Lek

#narodna izreka

#smisao

#uahvaljivanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Evo zašto badnjak ne sme da se dira golim rukama: Etnolog detaljno objasnio stare srpske običaje i verovanja za najradosniji hrišćanski praznik

Lifestyle

Sasvim prirodno: Domaći lek za upalu grla i krajnika

Lifestyle

Zašto žene opraštaju preljubu i ostaju u braku? Četiri najčešća razloga ih drže da ne odu

Društvo

Narodna verovanja kažu da ove stvari ni za živu glavu ne treba poklanjati za slavu: Veruje se da donose bedu i nesreću

Lifestyle

Bogojavljenska vodica je najjači lek – samo ovako se najispravnije koristi, a ovo treba da izgovarate dok je pijete

Extra

Navika koja vam iz džepa izbija silni novac: Ove predmete pod hitno prestanite da kupujete