UMREĆETE OD SMEHA! Australijiski voditelji probali srpski RASOL uživo u programu - Reakcije urnebesne! (VIDEO)

Poznati srpski komičar i kuvar Miloš Nedeljkov, publici poznatiji kao Balkandad, nedavno je boravio u Australiji, gde je gostovao u popularnoj jutarnjoj emisiji "Sun rise on 7". Tom prilikom Balkandad je australijskim gledaocima predstavio jedno od najpoznatijih jela domaće kuhinje sarmu.

Pored ovog tradicionalnog specijaliteta, voditelji emisije imali su priliku da probaju i rasol od kiselog kupusa, napitak koji je izazvao posebnu pažnju u studiju.

"U Australiji imate ’ginger shot’ (šot od đumbira), ma kakav ’ginger shot’! Ovo (rasol) je deset puta zdravije. Ima mnogo probiotika, ima dosta crevne flore, tako je rekao moj prijatelj Bora. Veoma je slatko, ne brinite. Živeli!", rekao je Balkandad.

U opuštenoj atmosferi emisije, voditelji su se u jednom trenutku okušali i u srpskom jeziku, nazdravivši na našem jeziku uz reč "živeli".

Reakcije na rasol bile su iskrene i neposredne.

"Baš je kiselo. Baš je slano!", rekla je voditeljka.

"Dobro je za stomak", odgovorio je Balkandad.

"Verovatno zato što samo proleti kroz stomak", našalila se voditeljka, što je izazvalo smeh u studiju.

Autor: D.Bošković