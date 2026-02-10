Bitkoin pao za dva odsto na 57.100 evra: Manja i cena itirijuma

Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.45 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,04 odsto na 57.088,65 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 38,63 milijarde evra, za nijansu više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 9 u kategoriji "ekstremni strah", malo gore u odnosu na jučerašnjih 14, što sugeriše da je tržišni sentiment izuzetno loš.

Kako prenosi Koindesk, trgovci na kripto tržištu postali su oprezni i žele da se zaštite od daljih gubitaka.

Podaci sa tržišta derivata pokazuju da ljudi manje ulažu u fjučerse i više prodaju bitkoin ili idu na kratke pozicije, što znači da očekuju da cena može još da padne i čekaju da prođe nestabilnost na tržištu.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 1,68 odsto na 1.680,44 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 1,51 odsto na 519,23 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 1,16 odsto na 70,23 evra, a avalanš (AVAX) za 1,24 odsto na 7,36 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,13 evra, što je za 0,96 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute NKN, GHTS i ATM.

Autor: Marija Radić