Završeno testiranje: Android 17 beta stiže uskoro

Google je zvanično završio testiranje Android 16 QPR3 verzije i objavio finalni build za developere. Time je praktično potvrđeno da uskoro počinje Android 17 beta program.

Poslednja test verzija nosi oznaku CP11.251209.009.A1 i dostupna je za sve kompatibilne Pixel telefone.

Android 16 QPR3 je završen

Google je na Reddit zajednici r/android_beta potvrdio da je QPR3 ciklus testiranja okončan. Najnoviji build Android 16 QPR3 Beta 2.1 ima veličinu od oko 100 MB, dok za Pixel 9 i Pixel 10 seriju dostiže do 123 MB.

Iako se radi o manjem 0.1 ažuriranju, Google nije precizirao koje su konkretne greške ispravljene. Korisnici koji su u beta programu mogu da instaliraju verziju preko Settings > System > Software updates.

Stabilna verzija Android 16 QPR3 očekuje se početkom marta 2026. godine, što se uklapa u uobičajeni kvartalni raspored ažuriranja.

Android 17 beta dolazi automatski

Završetak QPR3 testiranja znači i početak sledeće faze. Google interno označava Android 17 kao 26Q2 Platform Release.

Korisnici koji su već bili uključeni u Android 16 QPR3 beta program biće automatski prebačeni na Android 17 beta, bez potrebe za ponovnom prijavom.

Google još nije naveo tačan datum početka, ali s obzirom na završetak testiranja, start beta faze očekuje se vrlo brzo.

Android 16 QPR2 je objavljen u decembru, pa je mart logičan termin za stabilni QPR3, nakon čega sledi puna pažnja na Android 17.

