Baterija vam se brzo prazni? Isključite dve skrivene opcije i telefon će traje znatno duže

Svi žele da njihov pametni telefon ima što bolju autonomiju bateriju. Da bez problema izdrži ceo dan, a idealno i duže kada su napolju bez punjača. Nekada je do samog kapaciteta baterije, a nekad do opcija koje su nam uključene na telefonu a da i ne znamo da nam troše bateriju.

Upravo to rade dve skrivene, manje poznate opcije za skeniranje. Čim ih isključite, razlika će biti trenutna, a trajanje baterije se primetno poboljšalo.

Zašto skeniranje uopšte troši bateriju?

Vaš telefon praktično nikada ne prestaje da "osmatra" okolinu. U pozadini stalno rade Wi-Fi, Bluetooth i drugi senzori koji traže mreže, uređaje i signale u blizini. Ovo neprekidno skeniranje troši energiju, a ponekad i mobilne podatke, čak i kada je ekran ugašen.

Problem postaje još izraženiji u područjima sa slabim signalom, gde telefon ulaže dodatni napor da održi stabilnu vezu, što dovodi do bržeg pražnjenja baterije, često bez da to korisnik primeti.

Dve opcije za koje verovatno niste znali

Mnogi korisnici misle da su Wi-Fi i Bluetooth potpuno isključeni kada ih ugase kroz brza podešavanja ili kontrolni centar. Međutim, telefon i dalje može da ih koristi za skeniranje u pozadini.

Ove opcije su često podrazumevano uključene jer pomažu funkcijama poput bržeg povezivanja uređaja, preciznijeg određivanja lokacije i detekcije uređaja u blizini. Loša strana je to što telefon ne može u potpunosti da pređe u tzv. "duboki san" (deep sleep), režim u kojem štedi energiju kada ga ne koristite.

Šta je "deep sleep" režim

Kada telefon pređe u duboki san, aplikacije koje ne koristite se pauziraju, procesor prelazi u režim štednje energije, a aktivnosti u pozadini, poput stalne sinhronizacije i provere podataka, značajno se smanjuju. Ovo direktno produžava trajanje baterije, naročito kada je ekran ugašen.

Ako koristite Android telefon, postupak je jednostavan:

Otvorite Podešavanja (Settings)

Skrolujte do opcije Lokacija (Location)

Uđite u Lokacijske usluge (Location Services)

Otvorite Wi-Fi scanning i isključite opciju

Vratite se nazad, otvorite Bluetooth scanning i takođe je isključite

Da li ćete nešto izgubiti?

Za većinu korisnika - ne. Ove funkcije retko donose realne benefite u svakodnevnoj upotrebi. Njihovo isključivanje omogućava telefonu da pravilno uđe u režim dubokog sna, smanjuje nepotrebne aktivnosti u pozadini i donosi primetno duže trajanje baterije već od prvog dana.

Ako vam je baterija slaba tačka telefona, ove dve male promene mogu napraviti veliku razliku.

Na iPhone-u je gašenje ove opcije jednako jednostavno. Otvorite aplikaciju Podešavanja (Settings) i skrolujte do Privatnost i bezbednost (Privacy & Security). Zatim izaberite Lokacijske usluge (Location Services), pa se spustite skroz do dna i otvorite Sistemske usluge (System Services). Tu isključite opciju Networking & Wireless. Na ekranu će se pojaviti potvrda - dodirnite Turn Off da nastavite. I to nije sve, trebalo bi da znate i za još tri dozvole aplikacija koje mogu dodatno produžiti trajanje baterije.

Nema razloga za brigu. Sasvim je prirodno da se zapitate da li će gašenje ovih podešavanja uticati na svakodnevno korišćenje, posebno jer se toliko funkcija na telefonu oslanja na Wi-Fi i Bluetooth. Kratak odgovor je - neće.

Isključivanje ovih opcija ne sprečava telefon da se poveže na Wi-Fi mreže ili upari sa Bluetooth uređajima kada vam to zaista treba. Ono samo sprečava telefon da u pozadini stalno radi nepotrebna skeniranja dok te funkcije ne koristite aktivno.

Navigacione aplikacije poput Google Maps, kao i druge aplikacije koje koriste lokaciju, nastavljaju da rade normalno. Nećete pokvariti telefon niti izgubiti funkcionalnost. Ovaj trik može biti posebno koristan na nešto starijim telefonima. Ako koristite uređaje poput serije Google Pixel 7 ili iPhone 13, efekat može biti još primetniji. Kako efikasnost baterije prirodno opada tokom vremena, smanjenje nepotrebnih aktivnosti u pozadini pomaže da telefon bolje štedi energiju i duže traje između punjenja.

Autor: D.Bošković