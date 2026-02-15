Šta znači kad na Sretenje pada sneg? Verovanje jasno kaže šta nas čeka

Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Sretenje Gospodnje, a veruje se danas susreću zima i leto. Dani postaju duži, a noći kraće.

Na Sretenje se u našem narodu pridaje značaj predskazivanju vremena.

Prema narodnom verovanju, ukoliko na ovaj dan padne sneg ili kiša, smatra se da zima odlazi, dok sunčan dan ukazuje na to da nas očekuje još hladnih dana.

Danas je dan kada se "zima obraća letu": "Pomozi Bog, golo leto! Ti meni daješ gole i bose ljude a ja tebi obučene i obuvene!" Leto je na to odgovorilo: "Bog ti pomogao, obučena zimo! Istina je da ti meni daješ obučene i obuvene ljude, a ja tebi gole i bose, ali se deca i ljudi više raduju meni nego tebi".



S obzirom da je danas, posle gotovo mesec dana ponovo pao sneg u Srbiji, konkretno Beogradu, mnogi se pitaju šta to znači i ima li neki poseban značaj.

Ako je na ovaj dan oblačno ili pada sneg ili kiša, vreme će se uskoro promeniti i nastaće topliji dani. Ako je na ovaj dan vreme lepo i sunce greje, onda će još dugo trajati zima.

Autor: S.M.