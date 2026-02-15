Vernici sutra slave zaštitnika dece: Za roditelje je jedna stvar OBAVEZNA, ovo je dan kada se najmlađima ostvaruju želje

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak slave praznik Sveti Simeon i Sveta Ana. Za Svetog Simeona se veruje da je zaštitnik dece, dok se za Svetu Anu govori da je bila prva proročica koja je obznanila Jerusalimu da ima novog mesiju.

Simeon Pravedni ili Simeon Bogoprimac je hrišćanski svetitelj koji je, prema predanju, život proveo čekajući rođenje Isusa Hrista, spasitelja čovečanstva. Smatra se zaštitnikom dece, a njegov praznik danom kada se najmlađima ostvaruju sve želje.

Simeon je radio svoj posao savesno, ali kada je prevodio proroka Isaiju i došao do onog proročanstva: "Evo djeva će zatrudnjeti i rodiće sina", on se zbunio, pa je uzeo nož da izbriše reč "djeva" i zameni je rečju "mlada žena", te da tako i prevede na grčki. Međutim, Simeonu se u tom trenutku javio anđeo Božji, koji ga je odvratio od njegove namere. Anđeo mu je objasnio da je proročanstvo istinito i da je tačno zapisano. A da je istinito i tačno, uveriće se i on lično, jer po Božjoj volji neće umreti dok ne vidi Mesiju rođenoga od devojke, rekao mu je još anđeo Božji.

Sveti Simeon se obradovao takvome glasu s neba, pa je ostavio proročanstvo neizmenjeno i zahvalio Bogu što ga je udostojio da doživi i vidi Obećanoga. Kada je Deva Marija u hram jerusalimski donela Mladenca Isusa, Duh Božji je to javio Simeonu, koji je u to vreme bio veoma star i "beo kao labud". Simeon je brzo otišao u hram, gde je "poznao i Djevu i Mladenca po svetlosti što zračaše oko glava njihovih kao oreol". Pravedni starac uzeo je Hrista na ruke svoje i rekao: "Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj...".

Pošto je video ovo čudo, Simeon je mogao mirno da umre. Prema legendi, imao je 360 godina.

Sveta proročica Ana je bila udovica i starica, a pri hramu je služila Bogu postom i molitvama. Imala je 84 godine kada je udostojena da na Sretenje vidi Gospoda Hrista i da bogonadahnuto objavi svima koji su čekali spasenje u Jerusalimu, da je to očekivani mesija - Hristos.

Veruje se da danas valja poraniti i u crkvi upaliti sveću i pomoliti se Svetom Simeonu i Ani za sreću i zdravlje najmlađih, a ukoliko to učinite iskreno i od srca, oni će im podariti zdravlje, blagostanje i sreću u životu.

Autor: S.M.