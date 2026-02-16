Najpoznatiji mačak proslavio 15. rođendan: Prošao je razna previranja i ispratio mnoge šefove britanske vlade

Mačak Lari proslavio je u nedelju 15. rođendan u rezidenciji britanskog premijera u Dauning stritu, a tokom tog vremena ispratio je mnoge šefove britanske vlade.

Lari je stigao u Dauning strit 10, zvaničnu rezidenciju britanskog premijera, 15. februara 2011. godine iz azila za pse i mačke u Batersiju, sa misijom da lovi miševe na mestu gde se donose najvažnije političke odluke, navodi se na njegovoj Fejsbuk stranici.

Ovaj prugasti mačak ima svoj unos na zvaničnoj veb stranici premijerske rezidencije, gde je predstavljen kao "Glavni lovac miševa".

"Lari provodi dane dočekujući goste, pregleda bezbednosne sisteme i testira kvalitet nameštaja za svoje popodnevne dremke", navodi se u članku.

Lari je video mnoge premijere da dolaze i odlaze.

Kada je stigao u rezidenciju premijera 2011. godine, dočekao ga je konzervativac Dejvid Kameron, koji je otišao 2016. godine nakon šoka i referenduma kojim su se Britanci izjasnili za Bregzit.

Lari je zatim prošao kroz previranja oko razlaza Britanije sa EU tokom kojih je sa funkcije otišla Tereza Mej 2019. godine, pre nego što je bio svedok "partigejta", afere oko ilegalnih zabava koje je Boris Džonson organizovao u Dauning stritu usred pandemije kovida.

Takođe se sretao sa Liz Tras, kratkotrajnom premijerkom koja je provela 49 dana na funkciji 2022. godine, i živeo je sa Rišijem Sunakom i njegovim labradorom po imenu Nova.

Mačak Lari je konačno, iz prve ruke, doživeo i političke promene sa dolaskom lidera laburista Kira Starmera na vlast u julu 2024. godine.

