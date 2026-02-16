AKTUELNO

PAO X ŠIROM SVETA: Uzrok još nije poznat - Korisnici u PANICI

X trenutno ne radi za veliki broj korisnika, a hiljade prijavljuju da društvena mreža prikazuje poruke o grešci i da im uopšte ne funkcioniše.

Problemi su počeli oko 8:02 po istočnoameričkom vremenu, kada je zabeležen veliki skok prijava na sajtu Downdetector u SAD-u i Velikoj Britaniji. U trenutku pisanja, broj prijava premašio je 11.000 u SAD-u i 3.300 u VB.

Sajt, ranije poznat kao Twitter, ne učitava se ni u aplikaciji ni preko veb-pregledača. Prilikom otvaranja pojavljuje se samo logo kompanije „X“, bez uobičajenih objava i sadržaja, javlja Independent.

Mediji ovo već zovu "velikim, globalnim padom".

Za sada nema zvanične potvrde iz kompanije X o uzroku problema, a brojnim korisnicima u Srbiji se dešava isto.

