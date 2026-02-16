'ŽENE I ZMIJA SE U GLAVU UDARAJU' Izreke koje je napisao Vuk Stefanović Karadžić o ženama danas ZGROŽAVAJU naciju

Naš najpoznatiji sakupljač narodnih umotvorina i izreka - Vuk Stefanović Karadžić zabeležio je i seriju narodnih izreka posvećenih ženama.

Prvi put su objavljene u knjizi "Srpske narodne poslovice" 1849. godine, a danas govore o ne baš laskavom odnosu prema ženama u srpskoj tradiciji.

Ovo su neke od tih izreka:

- Ako Turčin pogine, buli drugi ne gine.

- Da joj zašiješ usta, na stražnjicu bi progovorila. (kaže se za lajavu ženu)

- Do groba: lele! a od groba: ko će k mene! (kada sahrani muža)

- Dobro je nekad i (pametnu) ženu poslušati.

- Žena pijanica - gotova bludnica.

- Žena se uzda u plač, a lopov u krivokletstvo.

- Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.

- Ženi, zmiji i mački ne treba verovati ni kada su mrtve.

- Ženu, decu i psa treba biti i hraniti.

- Ženu, pušku i konja može čovek pokazati, ali u naruč ne davati.

- Kada žena plače pitaj je šta hoće.

- Lajava žena, često puta bijena.

- Lakše je sačuvati zeca na gori nego ženu na domu.

- Ne daj kobile u najam, niti puštaj ženu na sajam.

- Nemoj biti ljuta da ne budeš žuta, već budi dobra da ne budeš modra. (preti poneki čovek svojoj ženi)

- Ni u moru mjere, ni u ženi vjere.

- Opasala se jezikom k’o kuja repom. (kaže se za lajavu ženu)

- Pruža pogan jezika kao krava posran rep. (kaže se za neko jezičavo čeljade koje druge grdi i ruži poganim rečima)

- Žene su da zbore, a ljudi da tvore

- Žena i zmija se u glavu udaraju.

- Gori je ženski jezik no turska sablja.

- Gde žena buči tu muž muči.

Narodne izreke koje je sakupio Vuk Stefanović Karadžić predstavljaju dragoceno svedočanstvo o duhu vremena u kojem su nastale, ali i o duboko ukorenjenim patrijarhalnim stavovima prema ženama. Iako danas mnoge od njih zvuče grubo, uvredljivo ili neprihvatljivo, važno ih je posmatrati u istorijskom i društvenom kontekstu.

One ne govore samo o ženama, već i o strahovima, normama i odnosima moći u tadašnjem društvu, te služe kao podsetnik koliko su se vrednosti, ali i svest, vremenom menjale.

Autor: Iva Besarabić