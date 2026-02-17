DA SE NAJEŽIŠ! Klinički je bila mrtva pola sata, a čim je otvorila oči napisala je OVE REČI!

Tokom 27 minuta, Tina Hajns je bila klinički mrtva, pošto je njeno srce prestalo da kuca. Imala je sreću da preživi, a nakon oporavka je opisala “iskustvo koje je doživela” i zabeležila ga rečima koje su iznenadile njenu porodicu.

Neobična priča je izazvala pažnju javnosti i svetskih medija.

Povremeno dolazila svesti

Sve je počelo februara 2018, dok se pripremala za planinarenje sa suprugom Brajanom. Odjednom je pala u nesvest, pogođena srčanim udarom.

Srce joj je stalo, a tela je bilo mrtvo - klinički, gotovo pola sata. Brajan nije oklevao, pokušavao je reanimaciju, a nakon intervencije hitne pomoći Tina je vraćena među žive.

Tokom vožnje do bolnice, povremeno je dolazila svesti. Lekari su konačno stabilizovali njeno stanje, a ona je kasnije ispričala detalje drame.

“Kada sam se probudila, nisam mogla da govorim. Ruke su mi drhtale, a imala sam potrebu da nešto napišem”, objasnila je.

Neko joj je dodao parče papira i olovku, a Tina je napisala: “Stvarno je”.

"Osetila sam mir i spokoj"

Njen suprug Brajan nije mogao da shvati značenje misteriozne poruke. Da li se odnosi na bol i patnju kroz koju je prošla? Ili je opisivala bolnički ambijent?

Kada ju je kasnije upitao za objašnjenje, Tina je odmahnula glavom. Tek kada je njihova ćerka ukazala da možda “govori o raju”, klimnula je u znak odobravanja, prenosi Mirror.

Nakon potpunog oporavka, Tina je konačno mogla da ispriča svoju priču i objasni neobičnu poruku.

“Osetila sam neizmerni mir i spokoj, nešto što nikada ranije nisam doživela. Videla sam Isusa - stajao je u blještavom svetlu, raširenih ruku, kao da me dočekuje. Boje su bile neverovatne. Sve je bilo toliko stvarno”, ispričala je novinarima.

Ona je napisala knjigu na osnovu svog iskustva, u kojoj govori o trenutku koji je transformisao njeno razumevanje života, smrti i onoga što nas čeka posle.

Mnogi ljudi doživljavaju iskustva bliske smrti, poput Tininog, kao potvrdu “postojanja života posle smrti”, ali je važno napomenuti da mišljenja ostaju podeljena i da za takva iskustva ne postoje naučni dokazi.

Brojni stručnjaci ističu da kada telo počne da otkazuje, mozak reaguje naglim i intenzivnim talasom aktivnosti. Ova pojava može izazvati vizuelne i emocionalne fenomene slične halucinacijama, i objasniti mnoga iskustva bliske smrti.

Ova teorija, u kombinaciji sa postojećim uverenjima o onome “što nas čeka nakon smrti”, može ponuditi alternativno tumačenje njenih vizija i kasnijih zapisa.

Ipak, Tina ostaje uverena da je zaista “zavirila u drugi svet” i poručuje: “Isus je stvaran. Raj je stvaran“.

Autor: S.M.