AKO VAS ZAUSTAVI SAOBRAĆAJNA POLICIJA, NA OVO PITANJE NIKAKO NE ODGOVARAJTE: Upašćete u zamku iz koje ćete se teško izvući

Advokat je otkrio koje je to pitanje na koje saobraćajnoj policiji nikada ne bi trebalo da damo precizan odgovor.

Britanski advokat Nasir Hafezi je veoma popularan na društvenim mrežama, a svakodnevno daje različite pravne savete, te objašnjava široj javnosti njihova zakonska prava u određenim situacijama. On je pre nekoliko meseci podelio video na TikToku na kome je otkrio koje je to pitanje na koje saobraćajnoj policiji nikada ne bi trebalo da damo precizan odgovor.

Snimak je preko noći postao viralan - pregledan je preko 1.3 miliona puta, a sigurni smo da će vam objašnjenje ovog advokata zvučati vrlo logično, ali i da nikada do sada niste postupili "ispravno", odnosno u skladu sa njegovim savetom.

O kom pitanju je reč

"Evo jednog pitanja na koje nikada ne bi trebalo da odgovorite policiji, ni za milion godina, a da pritom ne znate za koje ste krivično delo osumnjičeni. To je ono pitanje kada vas policija zaustavi dok ste u automobilu i policijac vas pita: "Znate li zašto sam vas zaustavio?", kaže na početku ovaj advokat.

Pitanje je prilično bezopasno i prvi impuls većine uglavnom jeste da iskreno odgovori na njega ili da navede najmanji prekršaj za koji znaju da su napravili, ali ispostavilo se da je to pogrešan pristup.

"Osim ako ne umete da čitate misli, ne znate tačno šta policajcu u tom trenutku prolazi kroz glavu, zar ne? Pa, zašto onda odgovarate, a nemate nikakve informacije od njega?", pojašnjava dalje gospodin Hafezi.

U čemu je trik

Ako mislite da policija samo želi da sami prepoznate svoju grešku, razmislite bolje.

"Sačekajte sekundu i saslušajte me. Problem sa ovim učestalim, standardnim policijskim pitanjem jeste što to može da bude trik pitanje", ističe on i dodaje da sve i ako je policajac video i ima dokaz da ste počinili prekršaj, vi ćete možda nehotice priznati neko drugo delo.

"Zamislite da to nije trik pitanje i da ne znate za koji ste prekršaj optuženi i odgovarate: "Zato što sam prošao kroz crveno", "Zato što sam prebrzbo vozio", "Zato što sam jeo dok sam vozio". Upravo ste priznali više krivičnih dela, a policajac je mislio i možda imao dokaz za samo jedno delo - pod pretpostavkom da su uopšte imali na umu bilo kakav prekršaj", istakao je advokat.

Tako su se vaše spekulacije o tome na šta policajac misli pretvorila u priznanja.

Savet advokata jeste da vaš odgovor bude jednostavan, ali učtiv. "Molim vas, recite mi", trebalo bi da glasi vaš odgovor na pitanje "Znate li zašto sam vas zaustavio?". Dalji odgovor policajca stavlja vas u bolju poziciju da razgovarate o potencijalnom prekršaju.

Autor: Iva Besarabić