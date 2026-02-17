SVAKI DAN NA VISINI ZADATKA! Radovan nema prostora za grešku! Radi posao koji malo ko bira, OVAKO IZGLEDA NJEGOV RADNI DAN

Konstrukcija koja dominira na svakom gradilištu svakako je kran i dok se često divimo ljudima koji na ogromnoj visini izvršavaju svoje radne zadatke, retko se zapitamo kako se to sve namontira, postavi i ono što je najvažnije obezbedi.

Jedan od retkih koji se bavi tim poslom jeste Dragačevac, Radovan Todorović, pred kojim svakodnevno izazovi, teški i odgovorni zadaci.

- Kranova sam do sada namontirao, ne znam ni sam broj, ali to je oko 200 godišnje, ili čak i više od 200. To su brzomontirajući, ovi manji, ali i oni visoke rotacije. Radili smo po Beogradu, Paraćinu, Novom Sadu, Kopaoniku, Novom Pazaru, Zlatiboru, Sjenici, Ivanjici, Čačku, Mladenovcu, kompletan Beograd na vodi... Nema za koju firmu nismo radili. Svako novo penjanje je novo iskustvo i izazov, kod nas dosade nikada nema, kaže za RINU ovaj monter kranova.

On ističe da njegov posao zahteva maksimalnu preciznost kako bi se izgradili najviši objekti, ali i potpunu posvećenost svakom detalju.



- Svaki posao valja probati, raditi. Pre svega, opet moram da istaknem odgovornost je velika. Kad se popnete na tu visinu, druačije se diše. Adrenalin je uvek prisutan. Sa nekoliko desetina metara visine pogled uvek seže daleko, kaže Radovan.

Posao montera kranova, kaže, traži disciplinu i odgovornost, jer na visini nema prostora za grešku.

- Posao ne bih menjao, zaista ga volim i dugo ga radim, nije malo dve decenije, svakog dana, u svim vremenskim uslovima. Ovaj posao ne bih zamenio. Možda ću se i penzionisati iz njega, još jedno pet godina aktivnog rada i zreo sam za penziju, rekao je uz osmeh ovaj kranista.

Puno je zadataka koji moraju biti obavljeni pre finalnog puštanja u rad. Kada dođe taj trenutak, sve mora biti besprekorno pripremljeno. Pušta se u pogon nakon poslednjih priprema, kao što je štelovanje, i kreće da radi, rekao je.

Radovan je jedan od retkih u Srbiji koji sa sigurnošću vlada visinama, spajajući hrabrost, iskustvo i preciznost u poslu bez kojeg nema savremene gradnje. Njegov rad ostaje nevidljiv sa zemlje, ali je temelj svakog novog sprata koji menja lice gradova.



Autor: Jovana Nerić