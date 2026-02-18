AKTUELNO

Auto/Tech

Stručnjaci upozoravaju: Lozinke generisane pomoću veštačke inteligencije su predvidive i nesigurne

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Lozinke koje generišu veštačke inteligencije (AI), poput ChatGPT, Klod i Džeminaj, iako izgledaju snažno, u praksi su često predvidive, nesigurne i lako se mogu otkriti, pokazalo je istraživanje firme za sajber bezbednost "Irregular".

Suosnivač kompanije, Dan Lahav, upozorava da korisnici ne bi smeli da koriste AI za pravljenje lozinki i da bi odmah trebalo da promene lozinke ako su to učinili.

"Mnogi ljudi ne znaju da je ovo problem", rekao je Lahav za Skaj njuz.

Istraživanje je pokazalo da modeli veštačke inteligencije ne prave nasumične lozinke, već generišu obrasce zasnovane na podacima iz kojih su trenirani, što daje utisak snage, ali u stvarnosti čini lozinke predvidivim.

Primer sa 50 lozinki generisanih pomoću Kloda pokazao je samo 23 jedinstvene lozinke, dok je jedna lozinka korišćena čak deset puta.

Testovi sa ChatGPT i Džeminaj pokazali su slične obrasce predvidivosti, iako u manjoj meri.

Foto: Pixabay.com

Iako onlajn alati za proveru lozinki ocenjuju ove lozinke kao izuzetno jake, stručnjaci ističu da su slabosti u obrascima lako prepoznatljive i da čak i stariji računari mogu da ih probiju relativno brzo.

Problem se, navodi Skaj njuz, ne odnosi samo na korisnike, već i na programere koji koriste AI za pisanje koda.

Prepoznatljivi delovi AI-generisanih lozinki mogu se pronaći u aplikacijama, programima i veb-sajtovima, prema pretragama u GitHub.

Lahav je pozvao proizvođače AI da uvedu alatke koje generišu zaista nasumične lozinke, slično ljudskom korišćenju kalkulatora.

pročitajte još

Sunce ulazi u Ribe i donosi PRAVU DRAMU: Zapamtite ove datume jer ništa neće biti kao što izgleda

Autor: Marija Radić

#ChatGPT

#Stručnjaci

#apel

#lozinke

#nesigurnost

POVEZANE VESTI

Auto/Tech

ALARMANTNO Svakodnevno korišćenje ChatGpt ovako utiče na mozak - naučnici su šokirani

Extra

Pogledajte kako izgleda prva MIS veštačke inteligencije na svetu: Osvojila je nagradu od 20 000 DOLARA, a one su zauzele 2. i 3. mesto

Auto/Tech

Stručnjaci upozoravaju: Ove lozinke vas mogu koštati svega na internetu!

Politika

Državni vrh na meti sajber kriminalaca! Ko stoji iza zloupotrebe veštačke inteligencije i sajber napada na premijera Vučevića

Svet

PEDOFIL ZARAĐIVAO NA SLIKAMA ZLOSTAVLJANE DECE: Napravio ih pomoću veštačke inteligencije, jezivo ko ih je sve kupovao

Auto/Tech

'IGRAMO SE SA SOPSTVENIM UNIŠTENJEM' Jedan od osnivača moderne veštačke inteligencije, upozorava da AI može postati opasna po čovečanstvo